Brand in Papierfabrik sorgte für Großeinsatz – tausende Papierballen brannten

Von: Peter Sieben

Teilen

Flammen-Inferno in Zülpich: 6500 Papierballen brennen in der Papierfabrik Smurfit Kappa. © Feuerwehr Zülpich

In einer Papierfabrik in Zülpich war am Freitag ein Feuer ausgebrochen, die Einsatzkräfte werden wohl noch mehrere Tage vor Ort sein.

Update vom 22. Juli, 19 Uhr: Das Feuer in Zülpich ist zwar unter Kontrolle, doch die Auswirkungen des Großbrandes auf dem Gelände der Papierfabrik werden noch länger zu spüren sein. Erst nach und nach würden die Feuerwehrleute abgezogen, hieß es. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Fahrbetrieb der Rurtalbahn eingestellt. Der Bahnverkehr zwischen Zülpich und Vettweiß (Kreis Düren) sei ebenfalls weiterhin beeinträchtigt. Auch die B477 zwischen der Abzweigung Richtung Geich und der B265 sei demnach noch in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Update vom 22. Juli, 16 Uhr: Das Feuer auf dem Gelände der Papierfabrik in Zülpich sei unter Kontrolle, teilte die Feuerwehr mit. Aktuell werden die brennenden und schwelenende Papierballen auseinandergezogen.

Erstmeldung: Großbrand in Papierfabrik in Zülpich sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr (22. Juli)

Zülpich – Der Feuerwehreinsatz in einer Papierfabrik in Zülpich im Kreis Euskirchen (NRW) nimmt immer größere Dimensionen an. Am Freitagabend war auf dem Gelände des Papierherstellers Smurfit Kappa in Zülpich ein Feuer ausgebrochen. Jetzt zeichnet sich ab: Der Einsatz wird wohl noch tagelang weitergehen. „Das wird uns bestimmt noch drei Tage beschäftigen“, glaubt Feuerwehrsprecher Jakob Priebe.

Großbrand in Zülpich: Feuerwehr tagelang im Einsatz Fotostrecke ansehen

Feuer in Papierfabrik in Zülpich (NRW): Feuerwehr pumpt Wasser aus See

6500 Papierballen brennen auf dem Gelände, eine Rußwolke zog bis in angrenzende Gemeinden. Zülpich liegt zwischen Aachen, Köln und Bonn – Ruß und Brandgeruch waren mindestens bis in die zwölf Kilometer entfernte Stadt Euskirchen wahrnehmbar. Ein Problem: Die Feuerwehr braucht ungeheure Wassermengen, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Außerdem mussten die Einsatzkräfte ein Gaskraftwerk auf dem Gelände kühlen und vor dem Feuer schützen, um eine Katastrophe zu verhindern. „Das sind viele Millionen Liter, wo soll man das herbekommen?“, fragt Priebe rhetorisch. Die Lösung: Die Feuerwehr leitet jetzt Wasser aus dem etwa drei Kilometer entfernten Neffelsee zum Brandort.

Einsatz dauert noch Tage: Löschwagen werden mobil betankt

Die Papierfabrik hat unterdessen den Betrieb komplett eingestellt, damit das Wasser, das dort sonst für die Produktion gebraucht wird, direkt für die Brandbekämpfung genutzt werden kann. „Die Firma versucht nun außerdem, das bereits genutzte Löschwasser aufzufangen, zu reinigen, und wieder zur Verfügung zu stellen“, erklärt Priebe.

170 Feuerwehrleute sind im Einsatz, auch aus umliegenden Städten und Gemeinden. Regelmäßig rücken neue Einsatzkräfte zur Ablöse an. „Die Feuerwehrleute werden dann wieder auf die umliegenden Wachen verteilt, denn der Brandschutz in den Städten muss ja auch weiterhin gewährleistet sein“, erklärt Priebe. Die Löschwagen vor Ort, deren Motoren permanent laufen, werden unterdessen mobil betankt. „Das ist ein logistischer Riesenaufwand“, so Priebe.

Rauchwolke und Rußniederschlag nach Feuer in Zülpich

Noch immer ist eine Rauchwolke über dem Brandort in Zülpich. Am Freitagnachmittag war eine NINA-Warnung für Anwohner veröffentlicht worden, sie sollen wegen möglichen Rußniederschlags Türen und Fenster geschlossen halten. Das gilt weiterhin am Samstag.

Wegen des Großeinsatzes ist die nahe Bundesstraße B477 in dem Bereich um das Gelände gesperrt. Das gilt auch für andere umliegende Straßen.

Zülpich liegt nahe dem Nationalpark Eifel. Nicht weit von dort hatte im Mai ein Moorbrand im Hohen Venn für einen riesigen Feuerwehreinsatz gesorgt.