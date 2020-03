Lebensgefährlicher "U-Turn" – BMW kollidiert mit SUV

In einer Großstadt in Deutschland ist es bei einem missglückten Wendemanöver zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei kollidierten ein BMW und ein SUV.

Bielefeld – Zu dem verheerenden Unfall kam es am vergangenen Mittwochnachmittag. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 51-jähriger BMW-Fahrer mit Herforder Kennzeichen die Straße "Am Wellbach" in Bielefeld. An der Einmündung zur Bertha-von-Suttner-Straße wendete der Mann plötzlich mittels "U-Turn".

Der 31-jährige SUV-Fahrer, der hinter ihm fuhr, krachte mit voller Wucht gegen seine Fahrerseite. Nach dem Unfall in Bielefeld schwebt der BMW-Fahrer in Lebensgefahr, wie owl24.de* berichtet.

*Owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.