Sturmtief "Sabine": 16-Jähriger schwer verletzt

Orkantief "Sabine" fegt über NRW hinweg. Ein Jugendlicher wurde schwer verletzt und es kommt zu massiven Zugausfällen.

NRW – Sturmtief "Sabine" ist in der Nacht über Deutschland hinweggefegt. Zwar fielen die Schäden in vielen Regionen nicht so verheerend aus, wie zunächst erwartet, jedoch wurde ein 16-Jähriger schwer verletzt. Außerdem kommt es noch immer in vielen Regionen zu massiven Zugausfällen. Alle Infos gibt es auf owl24.de*.

