Einst lebten Wildpferde in NRW – und prägten eine ganze Region

Von: Eva Burghardt

Teilen

Die Emscherbrücher Dickköppe haben sich mit den Dülmener Wildpferden vermischt. © imagebroker/imago

Früher lebten einmal Wildpferde in einem Landstreifen im NRW. Heute sind die Emscherbrücher Dickköppe ausgestorben. Doch die Region haben sie geprägt.

Mehr zum Thema Einst lebten Wildpferde in NRW – aber vor mehr als 150 Jahren starben sie aus

Herne – Die Cranger Kirmes, das Stadtwappen in Herne und die Wildpferde in Dülmen: Ohne die Emscher Dickköppe würde all das heute vielleicht anders aussehen. Die Wildpferde lebten mehr 500 Jahre in einem Landstreifen in der Nähe von Herne, dem Emscherbruch. Heute sind die braunen Pferde ausgestorben – nicht zuletzt, weil die beginnende Industrialisierung ihren Lebensraum einschränkte. Doch die Region prägen sie bis heute. Was die Emscher Dickköppe mit der Stadt Herne und einem der beliebtesten Volksfeste in NRW zu tun hat, berichtet wa.de.