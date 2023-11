Diese schönen Weihnachtsmärkte starten jetzt in NRW

Von: Sofia Popovidi

In NRW ist die Weihnachtssaison eröffnet: Städte wie Köln, Bonn oder Düsseldorf haben bereits ihre Weihnachtsmärkte eröffnet. Das erwartet Besucher.

Köln – Die besinnlichste Jahreszeit hat begonnen. In Nordrhein-Westfalen erwachen die Städte zum Leben, geschmückt mit funkelnden Lichtern und festlichen Dekorationen. Dabei gehört der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt für viele zum Pflichtprogramm. Zahlreiche Weihnachtsmärkte haben in NRW bereits ihre Pforten geöffnet, jede Stadt mit individuellem Programm und hunderten von Ständen. Alleine Köln hat sieben große Weihnachtsmärkte, die seit dieser Woche geöffnet haben. Ein Überblick, welche Märkte Besucher in NRW erwartet.

Kölner Dom, Rudolfplatz, Heumarkt: die Weihnachtsmärkte in Köln

Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom ist einer der beliebtesten in Köln. © Jochen Tack/Imago

In der Weihnachtszeit verwandeln sich große Teile von Köln in ein Winterwunderland. Zahlreiche Weihnachtsmärkte sind in den Kölner Stadtteilen zu finden, von ganz kleinen wie der Waldweihnacht auf Gut Leidenhausen (Stadtbezirk Köln Porz) bis zu großen bekannten wie dem Weihnachtsmarkt am Kölner Dom. Hier ist vor allem das vielseitige Bühnenprogramm sehr beliebt. Bereits am Montag (20. November) öffneten der „Markt der Engel“ am Neumarkt und das „Nikolausdorf“ am Rudolfplatz. Neben dem klassischen Glühwein gibt es im Nikolausdorf auch andere Sorten wie Heidelbeere. Und auch Veganer kommen auf dem veganen Weihnachtsmarkt in Köln auf ihre Kosten.

Weihnachtsmarkt in Bonn gestartet – mit Riesenrad und Karussell

Der Weihnachtsmarkt in Bonn findet vom 24. November bis zum 23. Dezember statt. (Archivbild) © IMAGO/Robert Schmiegelt

Der Münsterplatz in Bonn verwandelt sich zur Weihnachtszeit jedes Jahr in ein funkelndes Lichtermeer. 2023 startete der beliebte Weihnachtsmarkt am Freitag, 24. November. Vor dem alten Rathaus befindet sich neben dem Weihnachtsbaum aus Lichtern auch ein beleuchtetes Riesenrad. Kinder können eine Runde auf dem alten Pferdekarussell fahren, während Eltern bei den rund 160 Buden Glühwein oder Eierpunsch trinken. Am 10. Dezember wird es zum Bonner Weihnachtsmarkt auch einen verkaufsoffenen Sonntag geben.

Adresse: Bonner Innenstadt, Münsterplatz, 53111 Bonn (Bottlerplatz, Friedensplatz, sowie Windeckstraße, Vivatsgasse, Poststraße und Remigiusplatz)

Bonner Innenstadt, Münsterplatz, 53111 Bonn (Bottlerplatz, Friedensplatz, sowie Windeckstraße, Vivatsgasse, Poststraße und Remigiusplatz) Zeitraum: Freitag, 24. November bis Samstag, 23. Dezember 2023

Freitag, 24. November bis Samstag, 23. Dezember 2023 Öffnungszeiten: täglich 11 bis 21 Uhr, Stände Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21:23 Uhr, Freitag und Samstag: 11 bis 22:30 Uhr, Totensonntag geschlossen

Weihnachtsmärkte in Düsseldorf – Schloss Benrath und Innenstadt

Auch in Düsseldorf lassen zahlreiche Weihnachtsmärkte die Stadt funkeln. Besonders schön: Der Weihnachtsmarkt am Schloss Benrath, der noch bis zum 1. Januar 2024 zum Glühweintrinken einlädt. Zusätzlich dazu, verwandelt sich der Schlosspark mithilfe von Lichtilluminationen zu einer Weihnachts-Wunderwelt, mit vielen Fotospots. In der Düsseldorfer Innenstadt ist der Weihnachtsmarkt am 23. November gestartet. Dabei haben Besucher die Auswahl zwischen mehreren Themenmärkten, wie dem Handwerkermarkt auf dem Marktplatz vor dem Rathaus, dem Kö-Lichtermarkt auf der Königsallee oder dem Schadowmarkt auf der Schadowstraße..

Weihnachtsmarkt Schloss Benrath: Freitag, 17. November 2023 bis zum 1. Januar 2024 (immer freitags bis sonntags), Benrather Schloßallee 100–106, 40597 Düsseldorf​

Freitag, 17. November 2023 bis zum 1. Januar 2024 (immer freitags bis sonntags), Benrather Schloßallee 100–106, 40597 Düsseldorf​ Weihnachtsmarkt Düsseldorfer Innenstadt: Von Donnerstag, 23. November bis Samstag, 30. Dezember 2023, sonntags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr, Totensonntag geschlossen

Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen

Das Centro Oberhausen verlängert seine Öffnungszeiten in der Vorweihnachtszeit. © Westfield Centro / Tom Thöne

In Oberhausen finden Besucher direkt am Einkaufszentrum Westfield Centro einen Weihnachtsmarkt. Ungefähr 130 Holzhütten und zahlreiche weihnachtliche Attraktionen wurden am Centro Weihnachtsmarkt aufgebaut, wie wa.de berichtet. Auch einige Neuheiten, wie beispielsweise Food-Stände mit Corn Dogs (Würstchen in Maisteighülle), Milchreis mit Toppings oder Zimtschnecken, können Besucher direkt am Shoppingcenter probieren. Um 17:30 Uhr gibt es außerdem eine besondere Lichtershow, bei der Drohnen zahlreiche Figuren in die Luft malen.

Adresse: Centro-Promenade 555, 46047 Oberhausen

Centro-Promenade 555, 46047 Oberhausen Zeitraum: Freitag, 17. November bis Samstag, 23. Dezember 2023

Freitag, 17. November bis Samstag, 23. Dezember 2023 Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr, Freitag 11 bis 22 Uhr, Samstag 10 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 21 Uhr, Totensonntag 18 bis 21 Uhr

Der Printenmann grüßt: Weihnachtsmarkt in Aachen

Am 24. November startet der Weihnachtsmarkt in Aachen und geht bis zum 23. Dezember. (Archivbild) © Stefan Ziese/Zoonar.com/Imago

In Aachen begrüßt der Printenmann über einen Monat lang die Besucher am Aachener Weihnachtsmarkt. Circa 1,5 Millionen Menschen besuchen laut Stadt jedes Jahr den Weihnachtsmarkt in Aachen. Hier lassen die rund 120 Buden das Weihnachtsherz höher schlagen. Ob Handwerker, Künstler oder Gastronomen, die Stände bieten ab dem 24. November verschiedenste Waren an. Ob ein Weihnachtsgeschenk für die Familie, einen Crêpe für die Kinder oder einfach nur einen wärmenden Glühwein nach der Arbeit – für jeden ist etwas dabei.

Adresse: Domhof 1 (Aachener Dom) und Aachener Rathaus, 52062 Aachen

Domhof 1 (Aachener Dom) und Aachener Rathaus, 52062 Aachen Zeitraum: Freitag, 24. November bis Samstag, 23. Dezember 2023

Freitag, 24. November bis Samstag, 23. Dezember 2023 Öffnungszeiten: täglich 11 bis 21 Uhr, Totensonntag 18 bis 21 Uhr

Weihnachtsmärkte in Essen

Bunte Lichter und zahlreiche Stände sind in der Essener Innenstadt zum internationalen Weihnachtsmarkt aufgebaut. © Funke Foto Services/ IMAGO

Der Internationale Weihnachtsmarkt in Essen bringt seit dem 17. November die Stadt zum Leuchten, wie wa.de berichtet. An Hunderten von Ständen gibt es Speisen aus aller Welt. Der Weihnachtsmarkt in Essen-Steele verbreitet bereits seit Anfang November besinnliche Stimmung.

Internationaler Weihnachtsmarkt: Kennedyplatz, 45127 Essen, Freitag, 17. November bis Samstag, 23. Dezember 2023

Kennedyplatz, 45127 Essen, Freitag, 17. November bis Samstag, 23. Dezember 2023 Öffnungszeiten Internationaler Weihnachtsmarkt: Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr, Wochenende bis 22 Uhr, Totensonntag geschlossen

Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr, Wochenende bis 22 Uhr, Totensonntag geschlossen Weihnachtsmarkt in Essen-Steele: Auf dem Kaiser-Otto-Platz und Grendplatz, 45276 Essen, Donnerstag, 2. November bis Samstag, 30. Dezember 2023

Auf dem Kaiser-Otto-Platz und Grendplatz, 45276 Essen, Donnerstag, 2. November bis Samstag, 30. Dezember 2023 Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt in Essen-Steele: Montag bis Freitag 11 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 13 bis 20 Uhr, Totensonntag 18 bis 21 Uhr

Neben den klassischen Adventsmärkten gibt es in NRW auch zahlreiche romantische Weihnachtsmärkte auf Schlössern und Burgen. (spo)