Zentnerweise Drogen aus Online-Shop bei riesiger Razzia entdeckt

Verdeckten Ermittlern ist ein Schlag gegen den Drogenhandel in NRW gelungen. Sie nahmen unter anderem einen „professionellen“ Onlineshop für Drogen aller Art hoch.

Hagen - Am Ende langwieriger verdeckter Ermittlungen steht ein Erfolg: Einer Ermittlungsgruppe - bestehend aus der Dienststelle Organisierte Kriminalität des Polizeipräsidiums Hagen sowie Beamten der Kreispolizeibehörden Siegen, Olpe und des Märkischen Kreises - ist ein Schlag gegen den Drogenhandel gelungen, wie come-on.de berichtet.

Wie die Polizei Hagen und die Staatsanwaltschaft Hagen am Freitag gemeinsam mitteilten, schlugen die Ermittler am Dienstag, 24. November, in Dortmund zu, als dort ein slowenischer Lkw mit einer Drogenlieferung ankam. Dann folgten 14 weitere Durchsuchungen in ganz NRW*. - *come-on.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.