NRW zieht nach PISA-Schock Konsequenzen an Schulen

Von: Sven Schneider

Dorothee Feller, NRW-Bildungsministerin (CDU). © David Young/DPA

Nach den schlechten Ergebnissen der PISA-Studie sollen Schüler in NRW besser gefördert werden – unter anderem mit einer verbindlichen Stunde.

Dortmund – Schon seit Jahren hängen die Schüler in NRW im Landesvergleich hinterher. Die jüngsten Ergebnisse der PISA-Studie streuten noch einmal Salz in die Wunde. Nun wurden Konsequenzen an den Schulen gezogen, wie RUHR24 berichtet.

„Deutschland stürzt ab“, titelte die Tagesschau ob der jüngsten Ergebnisse deutlich. Deutschland ist laut der PISA-Studie ins ungenügende Mittelfeld abgerutscht. Nun sollen neue Lern-Methoden an Schulen helfen, den Rückstand auf andere Länder zu verkürzen.

Besonders ein Problem soll bekämpft werden. Schüler sollen künftig eine verbindliche Lesezeit erhalten, um Schwächen so früh wie möglich abzubauen.