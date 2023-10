Streik könnte Teile des Zugverkehrs in NRW lahmlegen

Teilen

Der Streik würde in NRW auch Züge der Nordwestbahn treffen, so die GDL. © Rüdiger Wölk/Imago

Die Deutsche Bahn ist zwar nicht beteiligt, trotzdem müssen sich Reisende auf einen Bahnstreik in NRW einstellen. Hintergrund ist ein Tarifstreit zwischen GDL und Transdev.

Mehr zum Thema Bahnstreik am Samstag in NRW: Diese Linien sind betroffen

Köln – Ein Tarifstreit zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und dem Eisenbahnunternehmen Transdev droht zu eskalieren. Die GDL hat jetzt Streiks angekündigt, nachdem Transdev, laut GDL-Angaben, bei der zweiten Verhandlungsrunde am 13. Oktober kein verbessertes Angebot vorgelegt hat. Auch wenn die Deutsche Bahn hier nicht involviert ist, hätte ein GDL-Streik bei Transdev Auswirkungen auf den Zugverkehr in NRW. Mehrere RE-, RB- und S-Bahn-Linien sind vom Streikaufruf für Samstag, 21. Oktober 2023, betroffen.

24RHEIN zeigt, welche Bahn-Linien in NRW bestreikt werden sollen.