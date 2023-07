3 / 11

Neapel, die süditalienische Metropole am Fuße des Vesuvs. Zwischen glänzendem Mittelmeer und schroffen Vierteln voller Leben zieht sich die drittgrößte Stadt Italiens. Verehrt werden Pizza, die Dolce Vita und Diego Armando Maradona - was in jedem Winkel Neapels spürbar ist. Von Nürnberg aus fliegt Ryanair in die italienische Stadt. © Wirestock/Imago