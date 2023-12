Ehepaar Grupp über Trigema-Übergabe: „Sohn ist Nummer eins, Tochter Nummer zwei“

Von: Sina Alonso Garcia

Drucken Teilen

Zum Anfang des Jahres 2024 übernehmen Wolfgang Grupp Junior und seine Schwester Bonita die Firma Trigema. Ihm wird dabei eine prominentere Rolle zuteil als ihr.

Mehr zum Thema Ehepaar Grupp erklärt, warum die Wahl des Geschäftsführers auf Sohn statt Tochter fiel

Burladingen – Die Führung der schwäbischen Textilfirma Trigema wird ab 2024 in die Hände der nächsten Generation übergehen. Wolfgang Grupp Junior (32) und seine Schwester Bonita (34) werden das Unternehmen gemeinsam leiten, wobei der Sohn die Rolle des Geschäftsführers übernimmt.

In einer kürzlichen Sendung von Maischberger in der ARD wurde die Entscheidung für den Sohn als Geschäftsführer thematisiert. Die Moderatorin Sandra Maischberger stellte die Frage, warum der Sohn und nicht die ältere Tochter die Führungsrolle übernimmt. Die Antwort und weitere Einblicke in die Nachfolgeplanung von Trigema finden Sie in diesem Artikel von BW24.

Bei „Maischberger“ verrät das Ehepaar Grupp, wieso die Wahl des Geschäftsführers auf Sohn Wolfgang Junior fiel. © IMAGO/Panama Pictures/dpa/Bernd Weißbrod (Fotomontage BW24)

„Mein Sohn ist als Geschäftsführer quasi die Nummer eins, meine Tochter die Nummer zwei“, erklärte Elisabeth Grupp. „Ich bleibe Anteilseignerin, werde aber nicht in die Geschäftsführung gehen.“

Die Redakteurin Sina Alonso Garcia hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft