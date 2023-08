Fettreiche Ernährung im Sommer: Neue Studie zeigt erhebliche Auswirkungen von Burgern und Pizzen

Von: Stella Henrich

Dass einseitige Ernährung ungesund ist, wissen die meisten Menschen. Nun haben Forscher Beweise dafür gefunden, dass eine ungesunde Ernährungsweise anfälliger für Krankheiten macht.

Frankfurt ‒ Sommerzeit ist die Zeit, um genüsslich in der Sonne zu flanieren. Ob im städtischen Schwimmbad, am See oder am Strand am Urlaubsort. Und manchmal ist es auch die Zeit, in der wir eben dort frittierte Pommes mit Ketchup oder Mayonnaise und eine eiskalte Coke als Erfrischung genießen. Üppige Schlemmereien ohne gleich ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Sollten wir uns das nicht alle erlauben können?

Fettreiche Ernährung - Spezielle Diät bringt neue Erkenntnisse hervor

Grundsätzlich besteht eine gesunde Ernährung aus vollwertigen und möglichst wenig verarbeiteten Lebensmitteln. Doch schon kurze Abweichungen und „Cheat Days“ können das Immunsystem beeinträchtigen. Das haben Forschende des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) jetzt herausgefunden.

Teilnehmende der Studie - unter Leitung von Wissenschaftlerin Nicola Gagliani - machten dabei eine fünftägige ballaststoffreiche Diät. Anschließend ernährten sie sich für weitere fünf Tage fettreich und ballaststoffarm. Die Umstellung hatte Folgen für die teilnehmenden Testpersonen. Dabei zeigte sich, dass „selbst eine kurzfristige Umstellung auf Schlemmereien zu einer raschen Beeinträchtigung des Immunsystems führt“, erläutert Professorin Gagliani Ergebnisse der Studie, die im Fachmagazin „Nature Immunolgy“ publiziert wurde.

Die Ergebnisse der Studie:

Der geringere Ballaststoffgehalt bei fett- und energiereicher Ernährung führte im Rahmen der Studie zu einer Verringerung der mikrobiellen Stoffwechselprodukte, sogenannter kurzkettiger Fettsäuren.

Hierdurch wurde die Funktion der CD4+T-Zellen - auch als T-Helferzellen bekannt, ein wichtiger Zelltyp des adaptiven Immunsystems, gedrosselt.

Die Auswirkungen waren laut Forschung nur vorübergehend, da die Wiederaufnahme einer ausgewogenen Ernährung mit ausreichend Ballaststoffen die Körperimmunität wiederherstellt wurde. Die Schwächung des Immunsystems war also nur vorübergehend für die Dauer der ungesunden Ernährungsweise.

Gleichzeitig konnten die Forschenden zeigen, dass der Wechsel zu einer Ernährung, die reich an Fett und arm an Ballaststoffen ist, mit einer höheren Anfälligkeit für Infektionen einherging.

Quelle: UKE-Studie „Cheat Days“ beeinträchtigen vorübergehend das Immunsystem

Nicola Gagliani sieht in den Ergebnissen einen Beweis dafür, dass sich „unsere täglichen Essensentscheidungen auf unsere Gesundheit auswirken können“. Ihr Kollege Francesco Siracusa ergänzt die Ergebnisse mit dem Satz, dass mithilfe einer regelmäßigen und ausgewogenen Ernährung etwa auch „die Wirksamkeit von Impfstoffen und Immuntherapien maximiert werden könnte“.

Fettreiche Ernährung: Experten raten zu wenig Fleisch. Dafür sei viel Obst und Gemüse besser und bis zu zweimal die Woche Fisch.

Fettreiche Ernährung - Faustregel von Experten: Viel Obst und Gemüse und wenig Fleisch

Doch wie ernähren sich Verbraucherinnen und Verbraucher gesund? Eine Frage, die nicht nur Wissenschaftler in Hamburger Test-Laboren beschäftigt. Der Körper braucht verschiedene Nährstoffe, um zu funktionieren. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) beispielsweise empfiehlt am Tag fünf Portionen mit Obst und Gemüse zu verspeisen. Am besten zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse, denn das enthalte weniger Zucker.

Doch was ist mit Fleisch, Wurst und Fisch? Wie viel davon ist gesund? Forschende aus den USA zum Beispiel glauben, dass der Verzehr von verarbeitetem Fleisch (Schinken, Speck und Wiener Würstchen) geistige und körperliche Erschöpfung hervorrufen kann. Doch komplett aufs Tier verzichten muss nicht, wer sich ausgewogen ernähren will. Die DGE empfiehlt, pro Woche nicht mehr als 300 bis 600 Gramm Fleisch und Wurst zu essen. Milch und Milchprodukte wie Joghurts und Käse sollten täglich auf den Tisch, Fisch ein- bis zweimal pro Woche. Wer aber auf tierische Lebensmittel verzichtet, sollte laut DGE das Vitamin B12 zusätzlich einnehmen.

Der wohlgemeinte Tipp, langsam und bewusst zu essen und gründlich zu kauen, klingt zwar banal, kann aber laut DGE dabei helfen, das Körpergewicht zu regulieren. Wer dagegen schnell isst, kann nicht bemerken, dass er vielleicht schon genug gegessen hat. Und auch diese fünf Lebensmittel sollten Verbraucherinnen und Verbraucher kennen. Denn Smoothies, Müsli und Power-Riegel sind oftmals gar nicht so gesund wie ihr Ruf.