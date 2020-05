Stieg sie zu einem Unbekannten ins Auto? Schülerin aus Wien vermisst - Eltern mit Tränen-Video an den Täter 

Wo ist Ariadna aus Wien? Die Schülerin wird seit Mitte Mai vermisst. Sie könnte sich mit einem unbekannten Mann getroffen haben.

Die 19-jährige Ariadna aus Wien wird vermisst .

wird . Ihre Schwester wendet sich mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit.

Der Anwalt der Familie äußert währenddessen einen Verdacht.

Update vom 26. Mai 2020: Seit dem 11. Mai gilt Ariadna aus Wien bereits als vermisst, das Verschwinden der Schülerin bleibt weiter mysteriös. Nun veröffentlichen die Eltern und die Schwester der 19-Jährigen ein tränenreiches Video. Wurde die junge Frau Opfer eines Verbrechens?

Wie die Schwester der Vermissten bereits vor Tagen in Gesprächen mit österreichischen Medien erklärte, behauptete Ariadna am Tag ihres Verschwindens, mit einem jungen Mann für ein Date verabredet zu sein. Doch nachdem die 19-Jährige in der Nacht nicht zurückgekehrt war, kontaktierte Schwester Doina den ihr unbekannten Mann über Instagram. Er erklärte, die 19-Jährige bereits seit mehreren Wochen nicht mehr getroffen zu haben. Seine Aussagen werden von Ermittlern als vertrauenswürdig eingeschätzt.

Doch für wen machte sich die 19-Jährige am Abend ihres Verschwindens dann hübsch? Das Handy der Vermissten wurde zuletzt im Stadtteil Floridsdorf geortet. Ein Stadtteil, zu dem Ariadna und ihre Schwester Doina keinerlei Bezug gehabt haben. Ein Spürhund witterte die Spur des Mädchens zuletzt an einem Parkplatz. Stieg die Schülerin zu einem fremden Mann ins Auto?

Wien: Schülerin noch immer vermisst - tränenreiches Video veröffentlicht

In einem bewegenden Video melden sich nun die Eltern der Vermissten und die Schwester der 19-Jährigen zu Wort. Die beiden Anwälte aus Moldawien erklären, dass sie die beiden Töchter für eine bessere Zukunft vor Jahren nach Wien geschickt hatten. Dort leben die beiden Schwestern in einem Haus mit Verwandten.

Dass Ariadna freiwillig von Zuhause fernbleibt, kann sich die Familie nicht vorstellen. Unter Tränen erklärt der Vater der Schülerin, der gemeinsam mit seiner Frau umgehend aus Moldawien angereist war, dass die Schülerin sich melden solle, wenn es ihr gut gehe.

Die Mutter der Vermissten appelliert an einen möglichen Täter, dass er die 19-Jährige zurückbringen soll. „Wir warten auf sie“, übersetzt die Schwester der Vermissten unter Tränen.

Schülerin aus Wien vermisst - Schwester mit schrecklichem Verdacht

Update vom 22. Mai 2020: Von der 19-jährigen Ariadna aus Wien fehlt noch immer jede Spur. Nun äußerte sich die Schwester der Vermissten im Interview mit der österreichischen Zeitung Krone. Demnach soll die Schülerin am Abend ihres Verschwindens behauptet haben, sich mit einem Freund zu treffen. Es sollte das gemeinsame dritte Date werden. Doch wie nun herauskommt, stimmte dies offenbar gar nicht.

Wie die Schwester der Vermissten erklärt, sei die Spur der Schülerin durch Spurhunde bis in den Bezirk ­Floridsdorf gewittert worden. „Lebt sie noch, ist sie längst tot? Wurde sie von einem Wahnsinnigen entführt, wird sie gequält? Das sind die Fragen, die ständig in meinem Kopf sind“, zeigt sich die Schwester der 19-Jährigen in dem Interview verzweifelt.

Ariadna aus Wien noch immer vermisst - wurde sie verschleppt?

Kurz nach 20.30 Uhr soll Ariadna die gemeinsame Wohnung verlassen haben, die 19-Jährige erklärte zuvor, zu einem dritten Date mit einem der Schwester unbekannten Mann aufbrechen zu wollen. Als die Schülerin gegen 23 Uhr nicht zurückgekehrt war, kontaktierte ihre besorgte Schwester den jungen Mann selbst.

Über Instagram erreichte Schwester Doina den jungen Mann dann tatsächlich. Doch er erklärte, die 19-Jährige am 6. Mai zuletzt gesehen zu haben. Ein Date am Abend des Verschwindens sei nicht geplant gewesen.

Die Polizei schätzt die Angaben des jungen Mannes laut Krone als vertrauenswürdig ein. Wie Auswertungen des Mobiltelefons der jungen Frau kurz darauf zeigen, war Ariadna bereits am 13. März in dem besagten Stadtteil, zu dem die beiden Schwestern eigentlich keinerlei Bezug haben. Auch damals behauptete Ariadna, mit ihrem Freund verabredet zu sein.

Spürhunde erschnüffelten nun laut Krone den Geruch von der Vermissten auf einem Parkplatz in dem Bezirk Floridsdorf. Traf sich die Schülerin hier mit einem unbekannten Mann? Stieg sie womöglich in ein Auto ein? Die Kriminalpolizei ermittelt auch weiterhin in dem Vermisstenfall.

Schülerin aus Wien vermisst - Familie sucht fieberhaft

Ursprungsartikel vom 18. Mai 2020: Wien - Seit dem 11. Mai fehlt von Ariadna-Beatrice P. aus Wien jede Spur. Die Schülerin wollte an dem Abend nur kurz die Wohnung verlassen, um einen Freund zu treffen. Seit diesem Moment fehlt jede Spur von ihr.

Wien: Vermisste Schülerin - Schwester mit verzweifeltem Aufruf

Wie österreichische Medien berichten, soll die Schwester der nun Vermissten am nächsten Tag eine Vermisstenanzeige aufgegeben haben. Ihre Schwester Doina erklärt in Suchaufrufen auf Facebook, dass die Schülerin das Gymnasium in der Ettenreichgasse besuche.

Über die genauen Hintergründe von Ariadnas Verschwinden ist bislang nichts bekannt, doch die österreichische „Krone“ will wissen, dass die 19-Jährige gegen 21 Uhr die Wohnung verlassen habe, um ihren Freund zu treffen.

Wien/Österreich: Ariadna vermisst - Anwalt äußert furchtbaren Verdacht

Demnach soll es sich bei der Person jedoch um einen bislang nicht bekannten Mann handeln, den Ariadna zuvor nur einmal getroffen hatte. Im Gespräch mit dem Blatt befürchtet der Anwalt der Familie, Constantin-Adrian Nitu, ein Verbrechen. „Wir tappen im Dunkeln. Denn es gibt von Ariadna-Beatrice keine Spur, seit sie am Montagabend die Wohnung verließ“, erklärt Nitu.

Wie die Schwester der 19-Jährigen gegenüber der „Krone“ erklärt, habe die Vermisste keinerlei Gepäck bei sich: „Ariadna war nur leicht bekleidet weggegangen. Außer ihrem Handy und ihrem Fahrausweis nahm sie nichts mit.“ Dass sich die junge Frau etwas selbst antun könnte, wird ausgeschlossen.

Wien: Vermisste Schülern - Ermittlungen nun verstärkt

Wie der Anwalt gegenüber dem Blatt betont, habe die Tatsache, dass es einen unbekannten Mann im Leben der Schülerin gegeben habe, die Ermittlungen des Landeskriminalamts nun verstärkt.

