Tatwaffe eine alte Beretta 765 – Tatverdächtiger hatte wohl noch große Menge Munition und Molotowcocktail dabei

Tödliche Schüsse in Offenburg: Tatverdächtiger hatte große Menge an Munition und Molotowcocktail dabei

Von: Kai Hartwig

Nach dem tödlichen Angriff auf einen 15-jährigen Schüler werden weitere Einzelheiten bekannt. Das Tatmotiv des Verdächtigen ist derweil noch offen.

Offenburg – Zwei Tage nach den tödlichen Schüssen an einer Schule in Offenburg dauern die Ermittlungen an. Ein 15-Jähriger soll am Donnerstag (9. November) einen gleichaltrigen Jugendlichen erschossen haben. Nun wurden weitere Details zu der unfassbaren Tat bekannt. Wegen mutmaßlichen Totschlags sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Dem Minderjährigen könnten unterschiedliche Strafen drohen, wie ein Experte gegenüber IPPEN.MEDIA erläuterte.

Tödliche Schüsse in Offenburg: Ermittler nennen Details zum Tatort – Vater eines Schülers stoppte Tatverdächtigen

Die Ermittler sammelten bislang Erkenntnisse über den Tatort und zeitlichen Ablauf der tödlichen Schüsse. Demnach soll sich der Angriff des Tatverdächtigen im Klassenzimmer der 9. Klasse der Offenburger Schule abgespielt haben. Der Großeinsatz der Polizei begann am Donnerstag gegen 12 Uhr. Nach Polizeiangaben soll der 15-jährige Schüler in sein Klassenzimmer gekommen sein und seinem Mitschüler mit einer Handfeuerwaffe unvermittelt in den Kopf geschossen haben. Zwei Schüsse trafen das 15 Jahre alte Opfer. Zuvor war seitens der Polizei von mindestens einem Schuss die Rede gewesen



Nach der Tat sei der Tatverdächtige laut Ermittlern im Flur vor dem Klassenzimmer auf eine Lehrerin getroffen. Er habe ihr auf den Kopf geschlagen, dabei sei die Lehrerin leicht verletzt worden.

Wenig später gelang es nach Erkenntnissen der Ermittler dem Vater eines unbeteiligten Schulkindes, den mutmaßlichen Todesschützen zu stoppen. Laut Polizei habe er den Jugendlichen lautstark angesprochen und ihn dazu bewegen können, die Schusswaffe abzulegen. „In der Folge hielt der Vater den mutmaßlich aufgebenden Täter bis zum Eintreffen der schnell vor Ort erschienenen Polizeikräfte fest“, teilten die Ermittler mit. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Festgenommenen wurden weitere Beweismittel sichergestellt.

Tatwaffe eine alte Beretta 765 – Tatverdächtiger hatte wohl noch große Menge Munition und Molotowcocktail dabei

Bei der Schusswaffe, die der 15-jährige Todesschütze benutzte, handelt es sich nach dpa-Informationen um eine alte Beretta 765. Offene Fragen gibt es hier über die Besitzverhältnisse: Noch ist unklar, ob die Waffe in rechtmäßigem Besitz eines Familienangehörigen war oder ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorliegt. Einem Bericht der Bild zufolge ist die Schusswaffe ein Erbstück des Opas des Tatverdächtigen. Dessen Mutter sagte dem Boulevardblatt, ihr Sohn müsse diese wohl aus dem Waffenschrank entwendet haben. Der sei eigentlich immer abgeschlossen gewesen, womöglich habe der Tatverdächtige den Schlüssel gefunden und die Schusswaffe an sich genommen.

Der 15-jährige mutmaßliche Täter soll neben der Schusswaffe auch eine große Menge an Munition dabei gehabt haben, gaben die Ermittler an. Er trug einen Molotowcocktail bei sich. Einsatzkräfte der Polizei konnten bei der Durchsuchung des Schulgebäudes im Treppenhaus eine Flasche mit mutmaßlich brennbarer Flüssigkeit sicherstellen. Ob diese Flasche mit dem Tatgeschehen im Zusammenhang steht, muss allerdings noch ermittelt werden.

Tatmotiv noch nicht geklärt: Warum schoss der 15-Jährige auf seinen Mitschüler?

Auch das Tatmotiv ist noch nicht bekannt. Die Polizei erklärte, dass Eifersucht als Grund infrage komme, warum der 15-jährige Tatverdächtige auf seinen gleichaltrigen Mitschüler geschossen haben könnte. Mehr Informationen zu den Hintergründen der Tat sowie dem Verhältnis von Täter und Opfer gaben die Ermittler bisher noch nicht bekannt.

Nur einen Tag vor der Tat in Offenburg hatte es auch an einer Schule in Hamburg einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Der nahm glücklicherweise ein glimpfliches Ende. (kh mit dpa)