Hamburger Weihnachtsmarkt-Saison: Eröffnung mit Roncalli-Event

Von: Adriano D'Adamo

Die Hamburger Weihnachtsmärkte eröffnen (Symbolbild). © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mit 80 Ständen und dem Motto „Kunst statt Kommerz“ eröffnet der Weihnachtsmarkt am Hamburger Rathaus. Roncalli-Gründer Bernhard Paul gibt den Startschuss.

Hamburg - In der Hansestadt Hamburg nehmen am Montag, dem 27. November die meisten Weihnachtsmärkte ihren Betrieb auf. Der traditionelle Weihnachtsmarkt am Rathaus dürfte dabei die populärste Attraktion sein. Hier können die prognostizierten fast drei Millionen Gäste nahezu 80 Stände erkunden. Bernhard Paul, der Gründer von Roncalli, wird zur Eröffnung um 11.00 Uhr erwartet. Der Weihnachtsmarkt, organisiert von Roncalli, steht unter dem Leitgedanken „Kunst statt Kommerz“.

Mehr Weihnachtsmärkte: Eröffnung vor dem 1. Advent

In diesem Jahr präsentieren 36 Weihnachtsmärkte auf öffentlichen Straßen und Plätzen Hamburgs Glühwein, Gebäck und Kunsthandwerk. Zudem gibt es zahlreiche weitere Märkte auf privatem Gelände, insbesondere an Kirchen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Märkte gleich geblieben, jedoch wird die Anzahl der Stände voraussichtlich um zwei Dutzend auf etwa 550 ansteigen.

Die Mehrheit der Weihnachtsmärkte öffnet deutlich vor dem ersten Advent. Der Wandsbeker Winterzauber hat bereits am 3. November begonnen und dauert bis zum 1. Januar an. Dies ist mehr als doppelt so lang wie die eigentliche Weihnachtszeit. Der Weihnachtsmarkt am Michel, organisiert von der Gemeinde der Hauptkirche zum ersten Advent, gilt als der älteste in Hamburg.

Ebenso groß wie der Rathausmarkt ist der Weiße Zauber am Jungfernstieg, der bereits am Donnerstag mit der Binnenalster als Kulisse gestartet ist. Der Weihnachtsmarkt auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz überzeugt mit einem breiten Angebot an Kunsthandwerk. dpa

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.