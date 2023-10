Winterzeit beginnt: Wie muss ich die Uhr stellen? Wann ist genau die Zeitumstellung?

Von: Anna-Lena Kiegerl

Die Zeitumstellung steht wieder vor der Tür. Doch wann wird die Zeit eigentlich umgestellt und muss die Uhr eine Stunde vor- oder zurückgestellt werden?

Frankfurt – Der Sommer hat sich nun endgültig dem Ende zugeneigt und die gemütliche Jahreszeit hält wieder Einzug in Deutschland. Die Tage sind wieder kürzer und auch die Sonne geht bereits früh am Abend unter. Doch ab dem nächsten Wochenende wird sich die Sonne eine Stunde früher verabschieden. Denn es ist wieder Zeitumstellung. Mit dem Ende des Sommers endet also auch wieder die Sommerzeit.

Am 29. Oktober ist es wieder so weit, die Winterzeit beginnt. © Michael Bihlmayer/Imago

Zeitumstellung: Winterzeit beginnt am 29. Oktober

Jedes Jahr wird die Zeit am letzten Sonntag im Oktober, sowie am letzten Sonntag im März umgestellt. Diesen Oktober fällt der Termin damit auf den 29. Oktober, also auf die Nacht von kommendem Samstag auf Sonntag. Um drei Uhr Nachts wird die Uhr um eine Stunde auf zwei Uhr zurückgestellt. Der Sonntag hat also 25 Stunden. Ab dann ist es morgens zwar wieder früher hell, abends aber auch zeitiger dunkel.

Winterzeit oder besser: Normalzeit Winterzeit ist eigentlich nur ein umgangssprachlicher Begriff. Denn bei der Winterzeit handelt es sich um die Normalzeit, also die mitteleuropäische Zeit (MEZ). Quelle: ardalpha.de

Übrigens: ob die Uhr vor- oder zurückgestellt wird, kann man sich ganz einfach merken. Denn im Frühling stellt man die Gartenmöbel nach draußen. Die Uhr wird nach vorne gestellt. Im Herbst werden die Gartenmöbel wieder rein geräumt. Die Uhr wird also zurückgestellt.

In 60 Ländern gibt es die Zeitumstellung

Die Zeitumstellung ist nicht selten Diskussionspunkt. So berichtet auch die Europäische Kommission über die negativen Folgen des Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit. Demnach sind sowohl negative Folgen für die Gesundheit, als auch zunehmende Verkehrsunfälle und keine Energieeinsparungen immer wieder Kritikpunkte. Insgesamt gibt es die Zeitumstellung in 60 Ländern, wovon sich die meisten in Europa, Nordamerika oder Ozeanien befinden. In Ländern wie China, Russland oder der Türkei wurde die Zeitumstellung bereits abgeschafft oder gar nicht erst eingeführt.