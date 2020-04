Doch noch Hoffnung? Aiwanger enthüllt interessanten Wiesn-Plan: „Wenn wir in den nächsten Wochen sehen ...“

Das Oktoberfest 2020 wurde abgesagt. Aber kommt das auch einem ersatzlosen Ausfall gleich? Wiesn-Fans dürfen sich womöglich doch noch Hoffnung machen.

Das Oktoberfest 2020 wurde am 21. April offiziell abgesagt.

Bayerns Ministerpräsident Söder und Münchens Oberbürgermeister Reiter verkündeten unisono: eine Alternative sei nicht geplant.

Wirtschaftsminister Aiwanger will das endgültige Wiesn-Aus noch nicht akzeptieren.

Update vom 22. April, 9.55 Uhr: Auf einen Veranstaltungsort hat sich Hubert Aiwanger noch nicht explizit festgelegt. Für Bayerns Wirtschaftsminister ist allerdings klar: Ein irgendwie geartetes Oktoberfest müsse es auch im Jahr 2020 geben.

„Es ist äußerlich bedauerlich, dass wir sagen müssen, dass die Wiesn für heuer abgeblasen ist. Das hinterlässt tiefe Kratzer auf der bayerischen Volksseele“, erklärt der 49-Jährige gegenüber Bild, macht aber allen Oktoberfest-Fans Hoffnung: „Ich bin unbedingt dafür, sich jetzt den Kopf darüber zu zerbrechen, wie wir eine kleine Ersatz-Gedenk-Wiesn angehen können“.

Nach Oktoberfest-Absage: Doch noch Hoffnung? Aiwanger enthüllt interessanten Wiesn-Plan

Welche Bedingungen es dafür seiner Meinung nach benötige? Aiwanger nennt eine weitere Verbesserung des Infektionsgeschehens: „Wenn wir in den nächsten Wochen sehen – die Situation entspannt sich, wenn wir sehen: Die normale Gastronomie kann Schritt für Schritt wieder öffnen; d ann wäre es fatal zu sagen: Die Wiesn ist ersatzlos gestorben“.

Aiwanger trägt Mundschutz und glaubt an eine Wiesn-Alternative.

Bayerns Wirtschaftsminister schwebt für diesen Fall ein kleineres Event in „deutlich aufgelockerter Form“ vor. Aiwanger spricht von Tischen, die mit deutlichem Abstand platziert werden sollen, quasi „eine Oide Wiesn in die Breite gezerrt“. Ein möglicher Knackpunkt: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hatten bei ihrer gestrigen Pressekonferenz deutlich gemacht, dass eine „Wiesn light“ in ihren Überlegungen keine Rolle spielt.

Nach Oktoberfest-Absage: Große Verwirrung um kuriosen Tweet - Findet die Wiesn an ganz anderem Ort statt?

Ursprungsmeldung vom 21. April:

München - Lange wurde darüber spekuliert, ob das Oktoberfest 2020 angesichts der aktuellen Corona-Lage wohl stattfinden wird oder nicht. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zeigte sich „sehr skeptisch“*, wollte eine Besprechung mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter abwarten.

Was lange Zeit unklar blieb, wurde am Dienstag (21. April 2020) endgültig entschieden: Das Oktoberfest wird 2020 nicht stattfinden*. Doch nun sorgt ein Beitrag auf der Internet-Plattform Twitter für Aufregung. Soll das Oktoberfest etwa einfach nur örtlich verschoben werden?

Im exklusiven Interview mit der tz erklärt OB Reiter, wie es weitergeht - und ob die Wiesn 2021 nun sogar verlängert wird*.

Oktoberfest 2020: Coronavirus sorgt für Absage - Prüft NRW eine Ausrichtung?

Ein vermeintlicher Tweet von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet zieht die Aufmerksamkeit auf sich.

Darin heißt es, dass die Versammlungsfreiheit eines der höchsten Güter der demokratischen Verfassung sei. „NRW prüft daher derzeit eine mögliche Ausrichtung vom #Oktoberfest 2020“.

So ganz undenkbar wäre das Szenario - die Corona*-Krise und ihre Risiken einmal komplett außen vor gelassen - gar nicht. Schließlich kommt es immer wieder zu Zoff zwischen Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Zuletzt musste Angela Merkel Laschet im Ringen um Lockerungen einbremsen*.

Die Versammlungsfreiheit ist eines der höchsten Güter unserer demokratischen Verfassung. NRW prüft daher derzeit eine mögliche Ausrichtung vom #Oktoberfest 2020. #verantwortungsvoll #Normalität — Armin Laschet (@boxenlude) April 21, 2020

Oktoberfest 2020: Fake Account von Armin Laschet sorgt für Verwirrung

Ein Twitter-User zeigte direkt seine Empörung und kommentierte den Tweet: „Das ist jetzt ja echt ein Witz, Armin #Laschet!“

Doch hier ist Vorsicht geboten! Denn es handelt sich, wie man unschwer erkennen kann, nicht um den offiziellen Account von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident. Der Tweet wurde von einem Fake-Account online gestellt, was beim flüchtigen Lesen vielleicht der ein oder andere übersehen könnte.

„Uff“, schrieb so beispielsweise jemand, „habe jetzt erst gesehen, dass es nicht der echte Account von Laschet ist.“ Gut kommt Laschet dennoch nicht weg, denn der User schrieb weiter: „Hätte es ihm aber abgekauft.“

Oktoberfest 2020: Kurioser Fake-Tweet sorgt für Lacher

Etliche Kommentare zeigen jedoch, dass der Großteil der Leser verstanden hat, dass ein Fake-Laschet auf Twitter sein Werk treibt.

„Ich kann nicht mehr“, schrieb eine Userin und fügte drei lachende Smileys hinzu. Ein anderer kommentierte: „Am geilsten ist immer diese Empörung von Leuten, die nicht checken, dass das nicht der echte Account ist“.

Ob das für den Betreiber des Fake-Accounts wohl noch ein Nachspiel haben wird?

Die Wiesn ist abgesagt, die Corona-Krise dringt immer mehr in den Alltag ein. Florian Thomä, Schausteller auf der Wiesn hat eine düstere Prognose - bis weit nach dem Oktoberfest.

