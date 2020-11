Konkurrenz für deutsche Supermärkte: Gigant aus Tschechien kommt auf den Markt

Der Online-Lebensmittelhandel boomt dank Corona. Das will sich jetzt ein tschechischer Händler zunutze machen.

München - Viele Supermarkt-Ketten springen derzeit auf den Trend zum Online-Handel auf. Lebensmittel per Mausklick zu bestellen, wird in Zeiten von Corona immer populärer. Rewe und Edeka bieten bereits die Möglichkeit, die Einkäufe online zu ordern und sich vor die Haustüre liefern zu lassen. Meist kommen die Bestellung schon am Folgetag bei den Kunden an. Jetzt bekommen die Supermärkte Konkurrenz von einem tschechischen Giganten, der verspricht, noch schneller zu sein: Rohlik will Lebensmittel innerhalb von nur zwei Stunden nach der Bestellung an seine Kunden ausliefern. Aufgrund von Corona hat der Supermarkt-Riese seinen Start in Deutschland vorgezogen. Schon Anfang Januar 2021 soll der Verkauf unter dem Namen „Knuspr“ in München starten. Nach München sollen weitere deutsche Standorte, unter anderem Stuttgart, Frankfurt, Hamburg und Köln, folgen.

Wie BW24* berichtet, bekommt Lidl erbitterte Konkurrenz: Völlig neuer Supermarkt greift jetzt in Deutschland an.

In Supermärkten und Drogerien bricht Panik aus - Kunden berichten von absurden Erlebnissen (BW24* berichtete). *BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.