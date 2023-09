Sturmserie rauscht auf Europa zu: Amtliche Wetter-Warnung – Orkanböen treffen Deutschland

Von: Teresa Toth

Das Wetter in Deutschland bleibt vorerst wechselhaft. Das Sturmsystem „Jan“ sorgt für starke Winde – vereinzelt drohen sogar Orkanböen.

München – Durfte sich Deutschland am vergangenen Wochenende noch über hochsommerliche Temperaturen freuen, kann das Wetter ab Dienstag (19. September) ungemütlich werden: Starke Winde, Regen und Gewitter drohen. In einigen Regionen sind sogar Orkanböen möglich.

Orkanböen und Deutschland: Es besteht die Gefahr umstürzender Bäume

Schuld an dem Extrem-Wetter ist das Sturmsystem „Jan“, wie die Experten von The Weather Channel erklären. Vor allem im Norden Deutschlands sorgt die Sturmserie für starke Winde mit Windspitzen bis zu 100 km/h. Diese Werte können sogar vereinzelt noch getoppt werden, mit Orkanböen bis 120 km/h – vor allem die Nordseeküste von Sylt bis Cuxhaven könne betroffen sein. „Wir müssen also auch in Deutschland mit Orkanböen rechnen“, schlussfolgert Meteorologe Jan Schenk. Der Deutsche Wetterdienst hat für die betroffenen Regionen eine amtliche Wetterwarnung herausgegeben.

Einige Regionen an der Nordseeküste können von Orkanböen erfasst werden. © Ingo Wagner/dpa

Bis Köln und Berlin werden die Stürme zu spüren sein. Hier seien nach Angaben der Wetterexperten Böen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h möglich. Es besteht die Gefahr von umstürzenden Bäumen und Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr. Im Süden Deutschlands sei zwar nicht mit Böen zu rechnen, windig könne es dennoch werden.

Ein dritter Ex-Hurrikan macht sich auf den Weg nach Deutschland

Ab Donnerstag (21. September) ziehen von Westen her weitere Stürme auf. Schuld sei eine kräftige Kaltfront. Regenschauer und vereinzelte Gewitter sind möglich. „Danach lässt der Wind Gott sei Dank etwas nach“, prognostiziert Schenk.

Neben dem Sturmtief mache sich allerdings innerhalb weniger Wochen ein dritter Ex-Hurrikan auf den Weg nach Europa. „Das ist ungewöhnlich“, so Schenk. Der vorherige Ex-Hurrikan sei mit dem Sturmsystem „Jan“ bereits verschmolzen und mitverantwortlich für die drohenden Stürme.

Wetter in Deutschland: „Rosi“ mildert die Stürme ab

Das Hochdruckgebiet „Rosi“ dränge die Orkane jedoch zur Seite und bringe ab dem kommenden Wochenende spätsommerliches Wetter zurück. Ab der nächsten Woche kehrt in Deutschland dann der Altweibersommer mit viel Sonnenschein ein. (tt)