Ostern 2021: Darf ich nach Dänemark reisen?

Hannover - Restaurants, Museen, Kinos: Nach einem sehr harten Corona-Lockdown plant Dänemark nun die langfristige Rückkehr zur Normalität. Angesichts eines aktuellen Inzidenzwerts von rund 50 hat die Regierung in Kopenhagen einen ausführlichen Plan vorgestellt*, um Lokale und Kulturbetriebe bis Ende Mai wieder zu öffnen. Ein Szenario, das zurzeit in Deutschland unvorstellbar erscheint. Hierzulande wurden nämlich zuletzt Ausgangssperren in Hamburg*, Bremerhaven* und in mehreren Landkreisen in Niedersachsen* beschlossen.

In Dänemark beginnen die schrittweisen Lockerungen allerdings erst nach Ostern. Wie sieht es bis dahin aus? Darf man am Osterwochenende ins Auto oder Flugzeug steigen und einen Kurzurlaub im Nachbarland verbringen?

Land Dänemark Einwohner 5,8 Millionen Corona-Fälle insgesamt 229.902 Todesfälle 2.417

(Stand: 31.03.2021. Quelle: Weltgesundheitsorganisation)

Tagesausflug nach Dänemark: Darf ich über Ostern einreisen?

Spontane Ausflüge nach Dänemark sind dieses Jahr so gut wie ausgeschlossen. Die strikten Reisebeschränkungen der sozialdemokratischen Regierung gelten nämlich bis mindestens 20. April weiter.

Grundsätzlich gilt: Ausländer ohne festen Wohnsitz in Dänemark dürfen nur dann einreisen, wenn sie einen triftigen Reisegrund haben und einen negativen PCR-Test oder Antigentest vorweisen. Der Corona-Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Die Testpflicht gilt für Kinder bis 12 Jahre nicht.

Spätestens 24 Stunden nach der Einreise muss ein weiterer Corona-Test durchgeführt werden. Bei Einreisen auf dem Luftweg muss dieser Test noch vor Verlassen des Flughafens erfolgen. Die Bestimmungen sind dadurch noch strikter als die, die seit Kurzem am Flughafen Bremen gelten.

+ Die Sonderausstellung «Tyskland» (Deutschland) im dänischen Nationalmuseum aus dem Jahr 2019. © picture alliance/dpa/Steffen Trumpf

Einreise in Dänemark: Was gilt als „triftiger Grund“?

Alle Einreisende müssen sich außerdem für zehn Tage in häusliche Quarantäne begeben. Diese Selbstisolation kann durch einen weiteren negativen PCR-Test nach frühestens vier Tagen verkürzt werden.

„Triftige Gründe“ gelten unter anderem für Berufspendler oder Menschen, die Verwandte in Dänemark haben. Wie das Auswärtige Amt erklärt, sind Einreisen aus touristischen Zwecken grundsätzlich nicht gestattet. Das gilt ebenfalls für Ferienhaus- und Bootsbesitzer.

Tagesausflug nach Dänemark: Welche Regeln gelten für Schleswig-Holstein?

Für Schleswig-Holstein gelten Sonderregelungen. Personen aus Grenzregionen dürfen auch ohne triftigen Grund einreisen - vorausgesetzt, sie können einen negativen Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Bei triftigen Einreisegründen darf hingegen dieser Test maximal 72 Stunden vor dem Einreisezeitpunkt erfolgen. *Kreiszeitung.de, nordbuzz.de und 24hamburg.de sind Angebote von IPPEN.MEDIA

Rubriklistenbild: © Anders Kongshaug