In Ostsee gepinkelt: Gericht gibt Mann überraschend recht – Urteil nimmt poetische Wendung

Von: Richard Strobl

Teilen

Bad Wörishofen, Unterallgäu, Im Kurpark steht an einem Bau ein Hinweisschild. (Symbolbild) © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Ein nächtlicher Wildpinkler an der Ostsee wehrt sich gegen ein Bußgeld. Das Gericht gibt ihm Recht.

Lübeck – Ein Mann nutzt die Dunkelheit, um am Ostseestrand ins Meer zu urinieren - ist dies eine Ordnungswidrigkeit und eine Belästigung für die Öffentlichkeit? Ein Gericht hat ein Urteil gefällt.

Das Gericht in Lübeck hat entschieden, dass das nächtliche Urinieren in die Ostsee keine Ordnungswidrigkeit darstellt. Dieses Urteil wurde in einem Fall aus dem Sommer 2022 gefällt. Ein Mann wurde damals von einer Patrouille des Ordnungsamtes dabei ertappt, wie er im Schutz der Dunkelheit ins Meer urinierte - am Rand des Wassers und mit dem Rücken zum Strand.

Wildpinkler geht vor Gericht – und bekommt Recht

Der Fall landete vor Gericht, da der Mann sich weigerte, das vom Ordnungsamt verhängte Bußgeld von 60 Euro zu begleichen. Der Vorwurf lautete „Belästigung der Allgemeinheit durch eine grob ungehörige Handlung“. Mehrere Medien hatten zuvor über das Urteil berichtet.

Das Amtsgericht konnte jedoch die vom Ordnungsamt behauptete Belästigung der Allgemeinheit nicht feststellen. In der Urteilsbegründung heißt es, der Mann sei in der Dunkelheit höchstens schemenhaft zu erkennen gewesen. Zudem habe sich niemand belästigt gefühlt. Am Meer, im Gegensatz zu Bergen oder Waldrändern, gebe es keine andere Möglichkeit, sich zurückzuziehen, als den potenziellen Zuschauern den Rücken zuzuwenden.

Wildpinkler hat laut Gericht „nicht weniger Rechte als das Reh im Wald“

Die Begründung des Urteils nimmt dann eine fast poetische Wendung: „Unter dem weiten Himmelszelt hat der Mensch nicht weniger Rechte als das Reh im Wald, der Hase auf dem Feld oder die Robbe im Randbereich der Ostsee.“

Dagegen sorgte ein positives Erlebnis an der Ostsee ebenfalls für Schlagzeilen. Kinder machten einen Sensationsfund am Strand.(mit dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteur Richard Strobl sorgfältig überprüft.