Sensationsfund auf Fehmarn: Paar findet enormen Brocken „Ostseegold“

Von: Martina Lippl

Nach der schweren Sturmflut: Goldgelber Brocken in der Ostsee gefunden. © Screenshot Facebook/Campingplatz Ostsee Katarinenhofs

Nach der schweren Sturmflut an der Ostsee entdeckt ein Paar einen goldgelben Klunker. Dessen Größe ist enorm – und er könnte sehr wertvoll sein.

Fehmarn – An der Küste der Insel Fehmarn ist ein Ehepaar beim Spazierengehen auf ein seltenes Exemplar gestoßen. Im Wasser der Ostsee sah die Frau etwas schimmern: Einen 140 Gramm schweren Bernstein.

„Das war ein ganz toller Moment“, sagte Carsten Kühl ndr.de. Mit seiner Frau betreibt er einen Campingplatz auf Fehmarn, den „Ostsee Katarinenhof“. Die beiden seien eigentlich nach der schweren Sturmflut an der Ostsee auf der Suche nach versteinerten Seeigeln gewesen. „Dann plötzlich dieser Bernstein in der Größe – sensationell.“

Eindrucksvolle Fotos von dem dicken Brocken postet das Ehepaar auf seiner Facebookseite. „Zwei Tage nach der Sturmflut haben wir dieses schöne Stück Bernstein bei uns in Katharinenhof gefunden! Fast 140 Gramm Ostseegold“, schreiben sie dazu.

Bei dem goldgelben Brocken handelt es sich um Bernstein, da ist sich Kühl ziemlich sicher. Er lebe seit 55 Jahren an der Küste auf Fehmarn. Er wüsste, wie sich Bernstein anfühlt.

Goldbrauner Brocken in der Ostsee: Tatsächlich Bernstein oder gefährlicher Phosphor?

Gerade an der Ostsee können goldbraune Strandfunde gefährlich sein. Bei einem vermeintlichen Bernsteinfund kann es sich auch um Phosphor handeln – und damit Überreste von Brandbomben aus dem 2. Weltkrieg. Der Kampfmittelräumdienst des Landeskriminalamts Schleswig-Holstein geht davon aus, dass „weißer Phosphor im Meer vermutlich unbegrenzt beständig“ ist. Nicht nur in der Ostsee, auch in der Nordsee sind Munitionsreste zu finden.

Bernstein ist brennbar und schwimmt im Salzwasser. Das fossile Baumharz ist viel leichter als andere Materialien. Bernstein lädt sich schnell elektrisch auf und zieht deswegen auch kleine Papierschnipsel an.

Strandsuchern wird generell empfohlen, vermeintliche Bernsteinfunde in einer Dose zu sammeln. In der Hosentasche kann Phosphor in Flammen aufgehen. Bei Zweifeln gibt es auch Ostsee-Urlauber, die Fotos von „Steinen“ in den sozialen Medien posten. Bei einem rätselhaften Fundstück konnte die Community schnell weiterhelfen. In diesem Fall war es kein Bernstein, aber auch kein Phosphor.

Wie viel ist der Bernstein-Brocken (140 Gramm) wert?

Bernstein zählt zu den ältesten Schmuck- und Heilsteinen der Welt. Obwohl es sich genaugenommen nicht um ein Mineral, sondern um fossiles Baumharz handelt. Die Griechen und Römer glaubten, dass Bernstein die goldenen Tränen der Götter seien. Der Mythos um das Gold der Ostsee fasziniert viele Menschen noch heute.

Mythos Bernstein – so viel ist es Wert Hartnäckig hält sich das Gerücht, Bernstein sei teurer als Gold. Bei der Sparkasse kosten fünf Gramm Gold (999,9) laut Internet-Recherche aktuell 327,00 Euro (Stand: 6. November 2023). Der Wert von fünf Gramm Bernstein kann stark variieren, ist auf der Webseite des Bernstein-Museums Sellin zu erfahren. Es hänge von der Qualität, Farbe und Größe ab und ob es Einschlüsse gibt. „Als grobe Schätzung könnten 5 Gramm hochwertiger Bernstein zwischen 25 und 500 Euro kosten“, heißt es dort.

Ehepaar will Pracht-Bernstein als „Deko“ behalten

Offenbar will das Ehepaar den außergewöhnlichen Bernstein behalten. Auf Facebook wurde das Paar gefragt, was es damit machen werde. Die Antwort: „Deko sieht schon aus.“ In den Kommentaren schätzt ein User den Wert des 140 Gramm-Brocken auf 1.400 bis 2.100 Euro.

