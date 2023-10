Paar aus NRW erlebt Krieg in Israel: „Als würde die Welt untergehen“

Von: Marvin K. Hoffmann

Giulia Marchese und Andreas Metzner aus NRW sitzen in Tel Aviv fest – auch sie wurden vom Hamas-Angriff auf Israel überrascht. © imago/Marchese/Montage: wa.de

In Israel herrscht Krieg. Nach dem Großangriff der Hamas sitzt ein junges Pärchen aus NRW in Tel Aviv fest. Die beiden erleben den Raketenangriff im Schutzraum des Hotels.

Hamm/Tel Aviv – Die Restaurants und Bars in Tel Aviv hatten am Freitag geöffnet, Touristen und Einheimische schlenderten gemeinsam durch die Straßen. Die Welt war in Ordnung. Wenig später bricht die Hölle über die Stadt am Mittelmeer herein. „Es hört sich an, als würde die Welt untergehen“, erzählt Giulia Marchese im Gespräch mit wa.de. Die Studentin aus NRW erlebt den Krieg in Israel selbst vor Ort in Tel Aviv.

Sie und ihr Lebensgefährte Andreas Metzner gehören zu den Hunderten Touristen aus Deutschland, die seit dem Angriff der Hamas in Israel festsitzen. Am Samstagabend gegen 21 Uhr erreicht das Sirenengeheul auch den Hotelkomplex der beiden Touristen, gemeinsam mit den anderen Gästen suchen sie einen Schutzraum auf. Circa 500 Meter neben dem Hotel der beiden findet schließlich eine Hamas-Rakete ihr Ziel. „Es hört sich an, als würde die Welt untergehen“, berichtet Giulia Marchese. Die Detonation: ohrenbetäubend. „Es war so laut, so heftig – alles hat gebebt. Man kann sich dieses Gefühl nicht vorstellen.“