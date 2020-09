Polizei rückt zu Alarm in Bank aus – doch damit hat sie nicht gerechnet

In einer Bank in Paderborn wurde Alarm ausgelöst. Spezialkräfte der Polizei umstellten die Bank – und fanden im Inneren etwas anderes, als erwartet.

Paderborn – Als die Polizei sich auf diesen Einsatz in Paderborn vorbereitete, hat sie wahrscheinlich etwas anderes erwartet. Wohl einen Bankräuber, der womöglich noch gefährlich ist. Doch mit dem, was sie fanden, hat wohl niemand gerechnet, wie RUHR24.de* berichtet.

In Paderborn gab es am Freitagabend einen Alarm in einer Bank, die Polizei rückte mit einer Spezialeinheit an, traf allerdings auf keinen Bankräuber. Hingegen fanden sie einen 83-jährigen Mann, der im Tresorraum der Bank eingeschlossen war. Warum ist derzeit nicht klar.