Paranormalen Phänomenen auf der Spur: Geisterjäger Mark Lagerin

Von: Patrick Wittmann

Teilen

Mark Lagerin ist ein echter Geisterjäger und geht paranormalen Phänomenen auf den Grund. Seit 2015 betreibt der Westhausener das Geisterjäger-Team „Para Ink“. © pixabay

Mark Lagerin ist kein Ghostbuster im Overall mit Staubsauger auf dem Rücken. Er trägt Jeans und Turnschuhe. Der Westhausener ist Geisterjäger. Seit 2015 ist er mit seinem Team unter dem Namen „Para Ink“ im Einsatz. Mehr dazu lesen Sie hier:

Mehr zum Thema Mark Lagerin ist der Geisterjäger von der Ostalb

Mark Lagerin hat sich ein Ziel gesetzt: die Kommunikation mit dem Jenseits. Seit 2015 betreibt der Westhausener das Geisterjäger-Team „Para Ink“. Ein Geisterjäger? In echt? „Jeder entscheidet selbst, was er glauben möchte, und was nicht“, meint der 48-Jährige. Für ihn steht fest: Das Jenseits existiert. Sein Ziel? Menschen helfen und Aufmerksamkeit für das Leben nach dem Tod schaffen. Was ihn dabei antreibt und wie er mit Skeptikern umgeht, lesen Sie bei der Schwäbischen Post.