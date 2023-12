Alle Infos zur neuen Mega-Achterbahn Voltron Coaster im Europa-Park

Von: Sina Alonso Garcia

Anhand einer Visualisierung (l.) zeigt der Europa-Park, wie die Bahnhofshalle des Voltron Coaster im Europa-Park Rust aussehen wird. © Europa-Park Rust

Für das Jahr 2024 kündigt der Europa-Park eine Neueröffnung an, die es in sich hat: Pünktlich zum Saisonstart am 23. März soll die Mega-Achterbahn „Voltron Coaster“ fertiggestellt werden.

Rust – Mit seinem „Voltron Coaster“, der im Jahr 2024 eröffnet, setzt der Europa-Park neue Maßstäbe. Es handelt sich um die erste Achterbahn weltweit, die mit einem „Looping Launch“ startet. Alles, was Sie zur neuen Achterbahn im Europa-Park wissen müssen, erfahren Sie bei BW24.

Die Gerüchteküche brodelte schon lange vor der offiziellen Bekanntgabe. So spekulierten Fans schon früh über eine Tesla-Achterbahn – basierend auf Hinweisen, die auf den berühmten kroatischen Erfinder Nikola Tesla hindeuteten.

