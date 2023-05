Parksünder löst rege Diskussion auf Facebook aus: „Herr, schmeiß Hirn vom Himmel“

Von: Thomas Eldersch

Wer seinen Wagen falsch parkt, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Aber manchmal ist die Situation nicht so eindeutig, wie ein Facebook-Post aus Coburg zeigt.

Niederfüllbach – Auf Supermarktparkplätzen erlebt man die wildesten Parkchaoten. Da werden schnell mal zwei Parkplätze auf einmal belegt oder gleich quer zum Strich geparkt. Andererseits gibt es auch rigorose Parkplatz-Sheriffs, die Strafzettel für kleinste Vergehen verteilen. Häufig erkennt man sofort das Fehlverhalten des Fahrzeugführers. Auf einem Foto aus Coburg scheint die Lage auch eindeutig zu sein. Aber auf den zweiten Blick bietet es viel Stoff für Diskussionen.

Hat hier der Autofahrer falsch geparkt oder steht das Häuschen falsch? © Screenshot Facebook Coburger Stadtgespräche

Foto von Falschparker aus Bayern erheitert die Facebook-Gemeinde

In der Facebook-Gruppe „Coburger Stadtgespräche“ ist jüngst ein Foto eines vermeintlichen Parksünders gepostet worden. Aufgenommen wurde der Schnappschuss in Niederfüllbach, einer Gemeinde südlich von Coburg. Auf dem Bild ist ein silbernes Auto zusehen, das offensichtlich den Zugang zu den Einkaufswagen blockiert. Im Bildtext heißt es: „Wie kommt man eigentlich auf die Idee, sich vor eine Einkaufswagen-Box zu stellen?“

Dem ratlosen Autor des Beitrags stimmen in den Kommentaren zahlreiche Facebook-Nutzer zu. In zwei Stunden (Stand: 10. November, 14 Uhr) sammelte der Beitrag bereits 100 Likes und 48 Kommentare. Unter anderem heißt es dort: „Herr, schmeiß Hirn vom Himmel.“ Eine andere Nutzerin schreibt: „Ich will nur wissen, wo er seinen Führerschein gemacht hat.“ Und weiter heißt es: „Gibt schon noch genug doofe Leute auf dieser Welt.“

Heftige Diskussionen über ein Parksünder-Foto auf Facebook

Aber so eindeutig, wie es viele Nutzer sehen, scheint die Lage gar nicht zu sein. Sieht man sich die Ausrichtung des Häuschens für die Einkaufswagen an, müsste der Zugang eigentlich auf der anderen Seite sein. So sehen es zumindest viele andere Kommentatoren. „Die Box hat nur die Öffnung auf der falschen Seite“ oder „Frag mich eher welcher Mensch die Hütte so baut“ ist dort zu lesen.

Es gibt auch nicht wenige, die den Parkenden sogar verteidigen: „Dem Autofahrer bzw. der Autofahrerin mache ich hier ehrlich gesagt weniger Vorwürfe, sondern eher dem Planer des Parkplatzes bzw. dieser Hütte.“ Einen Tipp für die Parkplatzkonstrukteure hat auch noch einer. „Man könnte drin mal auf sowas hinweisen und anregen vor die Wagenhäuschen mitten in die Parklücke nen Poller einzubetonieren, dann wäre das Problem erledigt.“ (tel)

Um diesen Schnappschuss ist in Facebook eine rege Diskussion entbrannt. © Screenshot Facebook Coburger Stadtgespräche