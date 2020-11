Parkhaus in Karlsruhe: Neues System bei der Einfahrt ist revolutionär

Es ist eine kleine Revolution in Karlsruhe: Im P+C-Parkhaus in der Innenstadt werden die Kennzeichen einfahrender Autos gescannt, beim Ausfahren kann automatisch online bezahlt werden.

Karlsruhe - Bezahlen, ohne an der Schranke ein Ticket zu ziehen - das kann man seit kurzem im Parkhaus hinter der Filiale von Peek und Cloppenburg in Karlsruhe. Eine neu Technologie erfasst ab sofort jedes einfahrende Auto automatisch anhand seines Kennzeichens. Kunden zahlen beim Verlassen des Parkhauses entweder online oder über die Eingabe des Kennzeichens an der Kasse. In der Fächerstadt ist die Technologie der sogenannten „Free-Flow-Technik“ bislang einmalig. Experten sehen in dem Verfahren, welches die einfahrenden Fahrzeuge automatisch erfasst, die Zukunft. Das neue System ist nicht nur für Autofahrer komfortabel, es dient auch dem reibungslosen Verkehrsfluss.

Wie BW24* berichtet, nutzt ein Parkhaus in Karlsruhe eine revolutionäre Methode, um Autos zu erfassen.

Die neue Technologie könnte in Zukunft auch in Stuttgart Staus vorbeugen.