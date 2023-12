Polizei findet Leiche von Mädchen (18) in Gartenlaube – Pärchen (19, 20) verhaftet

Von: Moritz Bletzinger

Drucken Teilen

Rund 24 Stunden lang galt sie als vermisst, dann fand die Polizei die Leiche der vermissten 18-Jährigen aus Pasewalk. Nicht weit von ihrer Wohnunterkunft entfernt.

Pasewalk – Leichenfund in Pasewalk in Vorpommern-Greifswald. Am Abend des Nikolaustages verließ eine 18-Jährige um 18.30 Uhr ihre Wohngemeinschaft in der Fröbelstraße. Dies war das letzte Mal, dass sie lebend gesehen wurde.

Leiche von Mädchen (18) liegt in Gartenlaube in Pasewalk – Polizei nimmt Pärchen fest

Am folgenden Tag wurde ihr lebloser Körper in einer Gartenlaube in der Stettiner Chausse gefunden, wie die Polizei berichtet. Die Kriminalpolizei hatte bereits am Abend mit Spürhunden die Suche nach dem „eingeschränkt orientierten“ Mädchen aufgenommen.

Die Kleingartenanlage, in der der Körper im Freien gefunden wurde, liegt nur wenige hundert Meter von ihrer Unterkunft entfernt. Laut Nordkurier war das Mädchen nicht als ständige Ausreißerin bekannt. Der Fundort wurde weiträumig abgesperrt.

In einer Kleingartenanlage in Pasewalk wurde die Leiche einer zuvor vermissten 18-Jährigen gefunden. © Screenshot/Google Maps

Die Polizei ermittelt in dem Fall gegen zwei Tatverdächtige. Es handele sich um einen 20-jährigen Mann und eine 19-jährige Frau, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag (8. Dezember) mitteilten. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg bereite den Antrag auf Erlass von Haftbefehlen gegen die Beschuldigten vor. Es werde wegen Totschlags ermittelt. Bereits zuvor teilte ein Sprecher der Polizei gegenüber Bild mit: „Im Moment geht die Polizei von einem mutmaßlichen Gewaltdelikt aus, ermittelt aber in alle Richtungen.“

Leichenfund in Kleingartenanlage in Pasewalk: Polizei geht von Gewaltdelikt aus

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung bei den Ermittlungen. Wer relevante Informationen zum Aufenthaltsort des Opfers hat oder im Bereich der Gartenlaube verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0395 / 55822224 zu melden. Hinweise können auch bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

Im April wurde ein zehnjähriges Mädchen tot in einem Kinderheim in Wunsiedel aufgefunden. Ein DNA-Hinweis führte die Ermittler auf die Spur eines elfjährigen Jungen. Nur wenige Wochen zuvor hatte der Tod der zwölfjährigen Luise in Deutschland für große Bestürzung gesorgt. (moe)

Die Redakteurin oder der Redakteur hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft.