Verhamlosung einer Vergewaltigung? Streit um „Donaulied“ - auch ein Star singt den Bierzelt-Hit

Passau - Eine Studentin aus der Dreiflüssestadt Passau sorgt aktuell mit einer Petition für Aufsehen und hat eine Diskussion um Sexismus in Bierzelten angestoßen.

Hit in Bierzelten: Auch Mickie Krause singt Donaulied - Song steht in der Kritik

Das Donaulied beschreibt die Vergewaltigung eines am Ufer schlafenden Mädchens. Es wird in Bierzelten und auch von Ballermann-Star Mickie Krause gesungen.

Mit der Petition will die Studentin erreichen, dass Menschen sich mit dem Text befassen - und das Lied nicht mehr singen, wie sie erklärte, denn es gehe um die Verharmlosung einer Vergewaltigung.

Passauer Studentin startet „Aktion gegen Bierzelt-Sexismus“

Die Passauer Studentin hat außerdem die „Aktion gegen Bierzelt-Sexismus“ ins Leben gerufen. Für ihr Engagement erntet sie Zuspruch, aber auch Spott. 817 Personen hatten die Petition bis zum Freitag (29. Mai, 8.31 Uhr) unterstützt.

Donaulied in der Kritik: Grünen-Landtagsabgeordneter ärgert sich über CSU-Politiker

Den Grünen-Landtagsabgeordneten Toni Schuberl ärgert besonders ein Kommentar des stellvertretenden Passauer Landrates Hans Koller (CSU) zu dem Lied. Der CSU-Politiker hatte in einer Facebook-Unterhaltung eine spöttische Aussage gegen die Aktion als „sehr gut“ bewertet.

Stellvertretender Passauer Landrat erklärt seine Sicht zum Donaulied

Daraufhin fragte Schuberl den stellvertretenden Landrat in einem offenen Brief: „Darf ich das so werten, dass Du die Verherrlichung und das Besingen einer Vergewaltigung gutheißt?“

Doch Koller stellte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag klar: „Mir gefällt das Lied auch nicht.“ Es sei eben ein „uraltes, primitives Sauflied“. Er findet, dass es angesichts der Corona-Krise jedoch wichtigere Themen als das Donaulied gebe. Das habe er mit seinem Kommentar zum Ausdruck bringen wollen.

