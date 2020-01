Perverser belästigt Kind im Treppenhaus – dann kommt anderer Mann hinzu

Ein Kind wurde zum Opfer eines Perversen. Der Mann belästigte den Jungen in einem Treppenhaus. In dem Moment kam eine weitere Person hinzu.

In einem Mehrfamilienhaus in NRW wurde neulich ein Kind sexuell belästigt. Am Nachmittag befand es sich in einem Treppenhaus, als sich dem Jungen plötzlich ein Mann näherte.

Der Unbekannte entblößte sich vor dem Kind. Als ein weiterer Mann hereinkam, flüchtete der Mann. Die Polizei vermutet, dass der Täter erst am Tag zuvor in der Nähe zugeschlagen haben könnte, wie msl24.de* berichtet.

