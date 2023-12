Pisa-Studie: Keine Chance, „wenn Grundfertigkeiten bei Schülern nicht vorhanden sind“

Von: Constantin Blaß

Michael Weiler war 15 Jahre Leiter eines Gymnasiums in Baden-Württemberg. Die Ergebnisse der Pisa-Studie haben ihn nicht überrascht. Ein Interview über die Gründe.

Die jüngste Pisa-Studie hat die Probleme im deutschen Schulsystem erneut gnadenlos offengelegt. Michael Weiler, der bis zum Schuljahr 2021/22 am Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen tätig war, wurde, wundern die Ergebnisse nicht. Er sagt: „Dieser Trend ist seit vielen Jahren zu beobachten.“

Im Juli 2022 ist Michael Weiler in den Ruhestand gegangen, mittlerweile verfolgt er die Geschehnisse in der Bildungspolitik mit ein wenig Distanz, mit dem Herzen ist der 66-Jährige aber immer noch voll dabei. Der Pädagoge (Fächer: Latein und evangelische Religionslehre) sieht die Fehler in der Bundes-, aber auch zu großen Teilen in der Landespolitik von Baden-Württemberg.

Herr Weiler, der Arbeitgeberverband ruft angesichts der Pisa-Studie zur „Revolution“ auf... Inwiefern haben Sie die Ergebnisse der jüngsten Studien überrascht?

Michael Weiler: Es ist keine Überraschung. Die Bildungsmisere ist seit vielen Jahren zu beobachten. Problematisch ist, dass in Baden-Württemberg bisher zu wenig unternommen wurde, um dem abzuhelfen.

Michael Weiler, ehemaliger Schulleiter des Kopernikus-Gymnasiums in Wasseralfiungen. © Katharina Scholz

Wieso nicht?

Weiler: Zum einen kosten alle Fördermaßnahmen Geld, das nicht bereitgestellt wurde. Zum anderen wurde nicht rasch ein langfristiges Konzept erstellt, um die Schüler und Schülerinnen in den beanstandeten Bereichen zu fördern. Ein Beispiel ist die mangelhafte Lesekompetenz – nicht nur der Neuntklässler in der Pisa-Studie, sondern auch der Viertklässler. Dies zeigte die IGLU-Studie aus dem März dieses Jahres. Ihr zufolge hatte ein Viertel davon eine nicht ausreichende Lesekompetenz.

Pisa-Studie: Migration ist ein großes Thema

Welche Rolle spielt der Migrationshintergrund?

Weiler: Zur Wahrheit gehört, dass in Baden-Württemberg sehr viele Schüler und Schülerinnen einen Migrationshintergrund haben. Von diesen spricht ein Großteil zu Hause nur manchmal Deutsch, manche sprechen zu Hause gar nicht Deutsch. Diesen Umstand gilt es bei der Bewertung der Studienergebnisse zu berücksichtigen. In Baden-Württemberg wird zwar einiges getan, um diese Schüler und Schülerinnen zu fördern, aber nicht genug. Es sind jedoch nicht nur diese Schüler und Schülerinnen, die bei den Studien schlecht abschneiden.

Um Schülern etwas beizubringen, werden Lehrer benötigt. Wo sehen Sie den größten Bedarf?

Weiler: Im Gymnasial-Bereich sind in der Regel genügend Lehrkräfte vorhanden, allerdings können nicht alle Fächer besetzt werden. Dramatisch ist die Situation an den Grundschulen. Dort fehlen Lehrerinnen und Lehrer an allen Ecken und Enden. Der Beruf der Grundschullehrkraft hat enorm an Attraktivität verloren. Das liegt auch daran, dass diese Lehrkräfte geringer besoldet werden als die an weiterführenden Schulen.

Baden-Württemberg: Grundlagen werden in Grundschulen gelegt

Die Besoldung A12 bedeuten zwischen 4200 und 5200 Euro. Ist das zu wenig?

Weiler: An Grundschulen zu unterrichten, ist enorm anstrengend. Es sind sehr heterogene Klassen, und neben dem Fachunterricht fallen in hohem Maße Erziehungsaufgaben an. Wenn wir als Gesellschaft berücksichtigen, dass in der Grundschule die Grundlagen für das spätere Leben und die weitere Schullaufbahn gelegt werden, dann ist nicht einzusehen, warum Grundschul-Lehrkräfte schlechter bezahlt werden sollen als die der weiterführenden Schularten. Bis vor wenigen Jahren war auch das kurzzeitige Entlassen der Referendare in den Sommerferien Usus, das trug auch nicht dazu bei, den Lehrer-Beruf attraktiver zu gestalten. So etwas wirkt nach.

Die Landesregierung will jetzt, dass KI möglichst schnell ein Bestandteil im Unterricht wird.

Weiler: Wenn die Einführung gut vorbereitet wird, dann ist die Idee gut. Wenn sie aber so erfolgen sollte wie damals, als Ministerpräsident Kretschmann aus dem Silicon Valley zurückkehrte und auf einmal in Rekordzeit Informatik verpflichtend an Schulen eingeführt wurde, dann würde ich davor warnen. Damals gab es in Baden-Württemberg keinen Ausbildungsgang dafür, und Lehrerinnen und Lehrer mussten um- oder nachgeschult werden, um dieser Vorgabe Rechnung zu tragen.

Studie: ChatGPT lieferte bessere Aufsätze als Schüler-Aufsätze

Werden Schulen durch diese gut gemeinten Vorgaben überfrachtet?

Weiler: So kann man es ausdrücken. Bleiben wir doch noch bei ChatGPT als Beispiel. Passauer Forscher haben vor kurzem Resultate von ChatGPT mit Aufsätzen von Zehntklässlern verglichen. Das Ergebnis war eindeutig: ChatGPT hat bessere Resultate gebracht. Entscheidend sind die Lehren, die wir daraus ziehen.

Die da wären?

Weiler: Unser Ziel sollte doch sein, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, bessere Aufsätze zu schreiben. Dass ein Programm, das mit Millionen Daten gefüttert wurde, das kann, verwundert nicht. Ob die Einführung von ChatGPT dabei hilft, kann ich nicht abschätzen. Eines muss klar sein: Kommt etwas Neues dazu, muss irgendwo gekürzt werden. Wollen wir in der Schule ernsthaft beim Einüben oder Wiederholen von Gelerntem kürzen? Das kann bei nicht so leistungsstarken Schülern fatale Folgen haben.

Weiler: Bücher vorstellen oder lieber lesen lernen?

In Grundschulklassen werden Bücher vorgestellt. Stimmt das?

Weiler: Ja. Dagegen ist auch grundsätzlich nichts einzuwenden. Aber auch hier kann man die Frage stellen, welche Schwerpunkte man setzt. Mittlerweile wird in Deutschland im Unterricht im Durchschnitt mehr als 50 Minuten weniger pro Woche gelesen als in anderen europäischen Ländern (OECD-Länder). Angesichts des Studienergebnisses, dass ein Viertel der Viertklässler nicht richtig lesen kann, sollte hierauf mehr Zeit verwendet werden.

Welche Rolle spielt das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZLS) in Baden-Württemberg?

Weiler: Da muss ich etwas ausholen. Susanne Eisenmann hat als CDU-Kultusministerin im März 2019 das ZLS und das Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg ins Leben gerufen und die für die Bildung zuständigen Ämter neu geordnet. In der Theorie war das vielleicht eine gute Idee, aber in der Praxis hat sich gezeigt, dass diese Umstellung mehrere Jahre gedauert hat – Kompetenzgerangel inklusive. Die hierfür aufgewendete Energie fehlte bei der Entwicklung neuer Konzeptionen ebenso wie bei der Unterstützung der Schulen.

„Lesen, Schreiben, Rechnen sind die zentralen Kriterien“

Welche Lösungsansätze haben Sie, um aus der Bildungsmisere herauszukommen?

Weiler: Die Grundschulen müssen gestärkt werden – und das nicht nur durch Worte. Ich war zwar nicht immer der Meinung von Frau Eisenmann, aber in einem Punkt hat sie recht gehabt: Lesen, Schreiben, Rechnen – das sind die zentralen Kriterien, auf die wir uns konzentrieren sollten.

Ähnlich hat es auch Eisenmanns Nachfolgerin Theresa Schopper von den Grünen formuliert.

Weiler: Ja, das stimmt, das wiederholt sie regelmäßig, zuletzt nach Veröffentlichung der IQB-Studie im Herbst 2022. Es geht aber sehr langsamen, das tut uns als Lehrkräften weh. Denn eines sollte allen klar sein: In der weiterführenden Schule können auch die besten Lehrerinnen und Lehrer den Rückstand nicht aufholen, wenn Grundfertigkeiten bei den Schülerinnen und Schülern nicht vorhanden sind. Und so verwundert das schlechte Abschneiden der jetzigen Neuntklässler nicht, wenn man vor sechs Jahren bereits Defizite bei diesen Grundschülern festgestellt hat.



Also: Mehr Lesen, Schreiben, Rechnen?

Weiler: Man könnte auch sagen, Priorisierung und Förderung der Basiskompetenzen, die für den erfolgreichen Besuch jeder weiterführenden Schule notwendig sind. Hamburg ist zwar ein im Vergleich zu Baden-Württemberg sehr kleines Bundesland. Aber dort wurde die Lesekompetenz stark verbessert. Hamburg verbesserte sich im Ländervergleich innerhalb von zwölf Jahren durch ein klares Konzept und regelmäßige Diagnostik von Platz 14 auf drei.