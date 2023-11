Warum die beliebte Pizzeria Piccola am Chlodwigplatz geschlossen wurde

Von: Johanna Werning

Die Pizzeria Piccola am Chlodwigplatz in Köln wurde geschlossen (Symbolbild). © Panthermedia/Imago

Die Pizzeria Piccola direkt am Chlodwigplatz in Köln wurde geschlossen. Dabei zählt der Chlodwigplatz in der Südstadt zu den bekanntesten Lagen in Köln.

Köln – Die Pizzeria Piccola, ein beliebter Familienbetrieb mit mehreren Standorten in Köln, hat kürzlich eine ihrer Filialen geschlossen. Der betroffene Standort befindet sich am Chlodwigplatz in der Südstadt, einem der belebtesten Plätze der Stadt. Seit Wochen sind die Fenster verklebt und die Türen verschlossen.

24RHEIN verrät, warum die Pizziera am Chlodwigplatz geschlossen worden ist. Redakteurin Johanna Werning hat diesen Artikel verfasst und dabei auch Anwendungen genutzt, die auf künstlicher Intelligenz (KI) beruhen.