Platz wird seit 24 Jahren bewacht – und das kostet viel Geld

Von: Johanna Werning

Auf dem Heinrich-Böll-Platz in Köln sorgen Mitarbeiter dafür, dass während Konzerten niemand den Platz betritt. (Archivbild). © Shotshop/Imago & Horst Galuschka/Imago

In Köln wird bis zu dreimal am Tag ein Platz bewacht – und zwar vor Fußgängern. Und das ist teuer – bezahlt wird das Ganze von Steuergeldern.

Köln – Jedes Jahr zeigt der Bund der Steuerzahler (BdSt) in seinem Schwarzbuch die größten Steuerverschwendungen in Deutschland. Mit dabei ist dieses Mal auch ein Fall aus Köln. Allein in den letzten Monaten hat die Stadt Köln laut BdSt rund 139.000 Euro ausgegeben – für die Bewachung von … nun ja … Boden. Bis zu dreimal am Tag wird ein Bereich des Heinrich-Böll-Platzes – in der Nähe des Kölner Doms – (Stadtbezirk Köln-Innenstadt) gesperrt und von Sicherheitspersonal überwacht. Dann darf niemand zwischen Kölner Hauptbahnhof und Rhein über den Boden laufen, sondern muss am äußersten Rand des Platzes laufen. Wer sich nicht daran hält, wird vom Wachpersonal ermahnt. Die 139.000 Euro sind jedoch nur der Tropfen auf dem heißen Stein. Denn die Bewachung läuft bereits seit 24 Jahren.

