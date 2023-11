In mehreren Regionen Deutschlands zu sehen: Polarlichter zaubern bunte Farben an den Himmel

Von: Alina Schröder

Bunte Farben tanzten wieder über den Abendhimmel. Polarlichter brachten in Teilen Deutschlands die Menschen zum Staunen – und auch in anderen Ländern.

München – Für gewöhnlich sind Polarlichter in Ländern, wie Island, Norwegen oder Finnland nahe dem Polarkreis sichtbar. Doch es muss nicht immer zwingend eine Reise in den Norden sein. In seltenen Fällen lässt sich das bunte Naturschauspiel sogar in Deutschland beobachten, wie auch jetzt: Am Sonntag (5. November) konnten Menschen in einigen südlichen Regionen, aber auch in der Mitte und dem Osten der Republik die bunten Farben am Abendhimmel bestaunen. Wie auch in weiteren europäischen Ländern.

Wieder Polarlichter über Deutschland – Bilder zeigen beeindruckende Farben am Himmel

In Teilen von Bayern etwa zeigten sich die Polarlichter in spektakulärem rosa und rot. Unter anderem im Raum Bamberg und südlich von München, etwa am Tegernsee, waren sie ab 18 Uhr aufgrund geeigneter Wetterbedingungen sehr gut sichtbar. Das zeigen beeindruckende Bilder, die Beobachter auf X (ehemals Twitter) teilten.

Starke Sonnenstürme erhöhen Wahrscheinlichkeit auf Polarlichter in Deutschland

Auch in Nordrhein-Westfalen, etwa im Rheinland rund um Köln und Bonn, konnte das Phänomen beobachtet werden. Gleiches galt für Teile Mittel- und Ostdeutschlands, wie Thüringen, Sachsen und Hessen. Wer am Sonntagabend die Gelegenheit verpasst hat, die bunten Farben am Himmel zu sehen, bekommt wohl schon bald eine neue Chance: Wie das Portal News5 berichtet, könnte das Aurora Borealis, wie Polarlicht wissenschaftlich genannt wird, auch am Montag (6. November) wieder in Deutschland sichtbar sein. Natürlich nur, sofern sich die Wolken am Himmel verziehen.

Polarlichter sorgten in Hessen am Himmel nördlich von Oberursel für ein beeindruckendes Farbenspiel. © Jan Eifert/Imago

Der Astronomie-Experte Olaf Graf, Leiter der Sternwarte und des Planetariums in Rodewisch, erklärte gegenüber dem MDR, dass Daten des amerikanischen Wettermodells auf einen Sonnensturm von drei Tagen hingewiesen haben. Daher sei es gut möglich, dass die Polarlichter auch in den kommenden Nächten vereinzelt erkennbar sind.

Auch Menschen in der Schweiz, Liechtenstein, Österreich und Slowenien konnten sich am Sonntag über die bunten Farben am Himmel freuen. Das Schweizer Wetterportal meteonews.ch berichtete über das Spektakel über den Alpen.

Polarlichter immer häufiger zu sehen: So entsteht Aurora Borealis

Besonders im Frühjahr und Herbst steigt die Chance, die „tanzenden Farben“ auch in Ländern wie Deutschland zu sehen. Zuletzt sorgten die Polarlichter im September in vielen Regionen für staunende Gesichter. Der Grund für das Naturschauspiel ist eine erhöhte Sonnenaktivität. Polarlichter sind das Ergebnis geladener Partikel aus einem Sonnensturm. Diese werden in hoher Geschwindigkeit ins Weltall geschleudert, wo sie schließlich auf das Erdmagnetfeld treffen und bunte Farben am Himmel hervorrufen. Je stärker der Sonnensturm, desto südlicher ist Aurora Borealis sichtbar.

Allerdings sind Polarlichter nicht die einzige Folge von Sonnenstürmen, sie könnten die Erde massiv bedrohen. (asc)