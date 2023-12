Radfahrer attackiert Polizistin und zerrt sie aus ihrem Auto

Von: Eva Burghardt

Drucken Teilen

Schockierender Vorfall: Ein Radfahrer zerrt eine Polizistin aus ihrem Auto und flieht. Die Polizei Oberhausen fahndet nach dem Täter und bittet um Mithilfe.

Oberhausen – Eigentlich wollte die Polizistin nur die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer überwachen. Doch es kam anders. Ein Radfahrer zerrte sie aus ihrem Auto, beleidigte sie und flüchtete dann. Die Polizei Oberhausen (NRW) leitete sofort eine Fahndung ein – jedoch ohne Erfolg. Nun bittet sie die Bevölkerung um Hinweise. Vor wenigen Tagen hatte es erst einen brutalen Angriff auf einen Jugendlichen in Mülheim an der Ruhr gegeben.

Radfahrer in Oberhausen greift unvermittelt Polizistin an

Es ist der Freitagnachmittag des 8. Dezember, gegen 15:54 Uhr. Eine Mitarbeiterin des Verkehrsdienstes der Polizei Oberhausen sitzt an der Forststraße in ihrem Auto und überwacht die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. Plötzlich nähert sich ein Radfahrer, der vorher noch auf dem Gehweg an der Forststraße in Richtung Dinslaken unterwegs war.

In Oberhausen hat ein Radfahrer eine Polizistin angegriffen. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer

Der Mann hält an und zerrt die Polizistin unvermittelt aus Auto. „Mit Gewalt“, wie die Polizei berichtet. Er beleidigt die Frau, dann flüchtet er. Sofort leitet die Polizei eine Fahndung ein. Doch der Täter kann entkommen. Ungewöhnlich: Die Polizei weist darauf hin, dass es möglich sei, dass der Mann den Angriff mit seinem Smartphone aufgezeichnet hat.

Polizei fahndet nach dem flüchtigen Täter

Nach Auskunft der Polizei soll der Täter etwa vierzig Jahre alt sein. Sie hat außerdem eine Personenbeschreibung veröffentlicht:

Dunkle Haare und dunkler Oberlippenbart

Bei dem Angriff trug er eine Mütze und eine dunkle Bomberjacke

Er fuhr auf einem Herrenfahrrad, an dem zwei Taschen befestigt waren: Eine war schwarz, die andere hatte ein Camouflage-Muster

Sein Smartphone war in einer Hülle, die entweder Gold oder weiß vergilbt war

Die Polizei Oberhausen bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Dazu veröffentlichte sie den Vorfall auch in einem Beitrag auf Facebook. Darunter sind Kommentare zu lesen, die mutmaßen, dass es vorher eine Auseinandersetzung zwischen der Polizistin und dem Radfahrer gegeben habe. Dem widerspricht die Polizei im Gespräch mit wa.de. Der Mann habe die Polizistin unvermittelt angegriffen, so eine Sprecherin. (ebu)