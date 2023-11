Mann seit 24 Stunden verschanzt - erneut Schüsse bei SEK-Einsatz - Polizei jetzt im Haus

Von: Julia Volkenand

Seit 24 Stunden verschanzt ein Bewaffneter sich in einem Wohnhaus in Brandenburg. Das Sondereinsatzkommando und die Polizei sind im Einsatz.

Update vom 11. November, 18.05 Uhr: Ein bewaffneter Mann, der sich in einem Wohnhaus verschanzt, Schüsse, eine Festnahme und ein Kind, das dem Jugendamt übergeben wird: Seit Freitagnachmittag (10. November) hält ein Großeinsatz der Polizei die Gemeinde Milower Land in Brandenburg in Atem. Beamte rückten in das Gebäude vor, nachdem am Samstagabend weitere Schüsse in dem Haus gefallen waren. Laut eines Berichts von bild.de habe der Mann 15 Mal abgedrückt. Unklar blieb zunächst, ob der Mann dabei überwältigt werden konnte.

434224921.jpg © Cevin Dettlaff/dpa

Die Lage war zuvor am Samstag unübersichtlich. Ein dpa-Reporter berichtete am Mittag von einer Detonation vor dem Haus. Ein Panzerfahrzeug habe sich Richtung Gebäude in Bewegung gesetzt.

Anwohner sollte nach Aufforderung der Polizei, in ihren Häusern bleiben. Die Polizei forderte Anwohner dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben. Der Bürgermeister der Gemeinde Milower Land rief zur Besonnenheit auf.

Erstmeldung vom 11. November, 17.40 Uhr: Seit 24 Stunden verschanzt sich ein bewaffneter Mann in einem Haus in der Gemeinde Milower Land in Brandenburg. Die Polizei war am Freitagnachmittag (10. November) zu dem Haus ausgerückt, in dem sich ersten Erkenntnissen nach zu diesem Zeitpunkt zwei Männer, ein Kind und eine Frau aufhielten.

Die Polizei war am Freitagnachmittag mit einem Großaufgebot angerückt, um einen Beschluss des Amtsgerichts zu vollstrecken und das Kind dem Jugendamt zu übergeben.

Die Polizei ist am Samstagabend in das Haus des bewaffneten Mannes vorgerückt. Beamte befänden sich im und am Haus, sagte ein Polizeisprecher am Samstagnachmittag. Unklar blieb zunächst, ob der Mann bei dem Zugriff überwältigt werden konnte. Zuvor hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet.

Mann verschanzt sich 24 Stunden lang in Haus - erneut Schüsse gefallen

Wegen einer vermuteten Kindeswohlgefährdung waren auch Spezialeinheiten vor Ort. Ausgelöst wurde der Einsatz von einem Gerichtsbeschluss, der vom Jugendamt angeregt wurde. Einer der Männer verließ demnach am Freitagabend das Haus bewaffnet und wurde festgenommen. In der Nacht kam auch die Mutter aus dem Haus, um das Kind dem Jugendamt zu übergeben.

Dabei seien der Polizei zufolge Schüsse aus dem Haus gefallen. Das sagte Polizeisprecher Daniel Keip der Deutschen Presse-Agentur. Niemand wurde verletzt, viele Details sind noch unklar. Die Polizei versuche weiter Kontakt zu dem Mann herzustellen.

Das Haus, in dem sich der Mann verschanzt hat, liegt im kleinen Ort Vieritz mit rund 300 Einwohnern in der Gemeinde Milower Land, etwa 20 Kilometer nordwestlich von Brandenburg an der Havel an der Grenze zu Sachsen-Anhalt.

Erst im Mai kam es zu einem Großeinsatz in Nierstein, als ein Mann sich mit seinem Neffen in der Wohnung verschanzte.

(jv mit Material der dpa)