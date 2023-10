Teenager quälen Mädchen (13) und filmen alles – schockierende Videos aus Neubrandenburg im Netz

Von: Teresa Toth

Mehrere Teenager attackieren eine 13-Jährige in Neubrandenburg. Gegen sie wird ermittelt.

Ein 13-jähriges Mädchen wird in Neubrandenburg von Jugendlichen drangsaliert und geschlagen. Die Täter filmen sich selbst, während Erwachsene einfach vorbeigehen.

Neubrandenburg – In einem Wohngebiet in Neubrandenburg ist ein 13-jähriges Mädchen Opfer von Gewalt geworden. Im Netz kursieren Videos der Tat. Sie zeigen eine Gruppe Jugendlicher, die auf das Mädchen einschlagen, sie treten und beschimpfen. Während sie die 13-Jährige drangsalierten, filmten sie sich mit einer Handykamera selbst. Erwachsene sollen einfach an ihnen vorbeigegangen sein.

Brutaler Vorfall in Neubrandenburg: „Ich schlitz‘ ihr die Kehle auf“, ist auf den Videos zu hören

In der Rühlower Straße verfolgten und bedrohten die Täter die 13-Jährige zunächst, bevor sie sie an der ehemaligen Berufsschule in der Stavener Straße in der Ihlenfelder Vorstadt von Neubrandenburg verprügelten. „Wo ist das Messer? Ich schlitz‘ ihr die Kehle auf“ und „Tritt mal ihr Handy kaputt!“ schreien die Täter auf dem Video.

Zu sehen sind zwei Mädchen, etwa im Teenageralter, die das Opfer erst an den Haaren ziehen, dann mit Fäusten auf sie einprügeln, bis die 13-Jährige am Boden liegt. Dann treten die Täterinnen auf das Mädchen ein. Auf der Sandfläche vor der Berufsschule schubsen sie das Mädchen so heftig, dass sie in eine Pfütze fällt. Im Schlamm liegend, treten die Täterinnen weiter auf sie ein. Ein Junge filmte die Tat. Auf der Aufnahme ist zu hören, wie er sich mit einem anderen Jungen über die Gewalttat lustig zu machen scheint.

Teenager quälen Mädchen: Obwohl die 13-Jährige Passanten direkt anspricht, helfen sie ihr nicht

Die Tat soll bereits am 22. Oktober stattgefunden haben, am helllichten Tag und in einer belebten Wohngegend. Sogar Passanten seien an dem Opfer vorbeigelaufen – ohne jedoch einzuschreiten. „Entschuldigung, die haben mich hier zusammengeschlagen. Können Sie mir helfen?“, hört man das Mädchen auf dem Video sagen. Sie spricht offenbar zwei Erwachsene direkt an, die mit einem Kinderwagen an ihr vorbeilaufen. Auch ein Fahrradfahrer fährt einfach an dem Opfer vorbei.

Die Polizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen und kritisiert die verweigerte Hilfe scharf: „Zivilcourage heißt ja nicht, sich selbst in Gefahr zu bringen, sondern Hilfe zu leisten. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten“, betont Polizeisprecherin Diana Krüger auf Nachfrage von Nordkurier. Die Passanten hätten zumindest einen Notruf bei der Polizei absetzen können. Die Beamten ermitteln daher nun gegen Unbekannt wegen unterlassener Hilfeleistung.

Gegen die Täter, die die 13-Jährige verprügelten, wird ermittelt

Auch gegen die Täter wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, wie Krüger gegenüber Nordkurier sagte. Die Mutter habe demnach gemeinsam mit ihrer Tochter noch am Abend nach der Tat Anzeige erstattet. Wie aus der Anzeige hervorgegangen sei, kannte das Mädchen die Täter und hätte sich vor der Tat freiwillig mit ihnen getroffen.

