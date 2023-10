Schwangere (35) und junge Frau (21) in NRW getötet

Von: Maximilian Gang

Schockierende Szenen in NRW: Zuerst wurde eine Schwangere in Leverkusen erstochen, wenig starb eine 21-Jährige in Bielefeld.

Mönchengladbach/Bielefeld – Die Ereignisse vom Wochenende liegen aktuell wie ein dunkler Schleier über Nordrhein-Westfalen. Dort spielten sich innerhalb weniger Tage gleich zwei erschreckende Gewalttaten ab. Am Freitagabend (27. Oktober) wurde in Leverkusen eine schwangere Frau auf offener Straße erstochen. Nicht einmal 48 Stunden später wurde eine 21-Jährige in Bielefeld getötet, wie wa.de berichtet. Was die tragischen Verbrechen verbindet: Beide Male sind Frauen das Opfer, beide Male sollen Männer für ihren Tod verantwortlich sein.

Leverkusen: Mann sticht auf offener Straße auf Schwangere ein – 35-Jährige überlebt Angriff nicht

Gegen 21 Uhr alarmierten besorgte Anwohner der Ilmstraße im Stadtteil Leverkusen-Rheindorf am Freitagabend die Polizei, nachdem sie laute Hilfeschreie gehört hatten. Auf offener Straße war auf eine schwangere Frau eingestochen worden. Die zur Hilfe geeilten Ärzte gaben alles, um das Leben der 35-Jährigen zu retten – doch vergebens. Sie erlag noch am Tatort ihren schweren Verletzungen. Bereits wenig später nahm die Polizei einen 34-Jährigen fest. Überraschenderweise hatte sich der Mann kurz nach der Tat selbst bei der Polizei gemeldet.

Ungefähr hier, an einem Wendehammer in einer ruhigen Wohnstraße in Leverkusen, wurde am Freitagabend eine Schwangere getötet. © Sascha Thelen/dpa

Die Polizei vermutet, dass sich Täter und Opfer gekannt haben: „Nach aktuellen Erkenntnissen gehen die Ermittler der eingesetzten Mordkommission von einer Beziehungstat aus“, teilte die Polizei Köln am Samstagmittag mit. Wie genau der Mann und die Frau zueinander standen, blieb zunächst offen. Ebenso unklar ist, ob der Mann der Vater des ungeborenen Babys ist. Am Wochenende soll die Leiche der 35-Jährigen obduziert werden. Am Samstag wurde der Tatverdächtige zudem einem Haftrichter vorgeführt. Die Behörden wollen am Montag die Ergebnisse bekannt geben.

21-Jährige in Bielefeld getötet: Junger Mann versucht zu fliehen – doch wird festgenommen

Bereits in der darauffolgenden Nacht kam es erneut zu einer tödlichen Tat gegen eine Frau in NRW: Um 2:40 Uhr am frühen Sonntagmorgen gingen mehrere Notrufe bei der Polizei und der Feuerwehr in Bielefeld ein. Am Ingolstädter Weg fanden die Einsatzkräfte eine schwer verletzte Frau. Rettungskräfte brachten die 21-Jährige ins Krankenhaus, wo sie wenig später starb. Der Täter war zunächst flüchtig. Wenig später geriet ein 20-Jähriger aus Bielefeld in den Verdacht, für die Tat verantwortlich zu sein. Polizisten nahmen ihm vorläufig fest. Nun ermittelt eine Mordkommission.

Auf dieser Straße in Bielefeld ist eine 21-Jährige in der Nacht zu Sonntag getötet worden. © Christian Müller/dpa

Noch vor wenigen Wochen fiel eine junge Frau in Duisburg der Gewalt ihres Ehemannes zum Opfer. Ein 25-Jähriger raste Anfang Oktober mit seinem Auto in seine 19-jährige Partnerin und ihr gemeinsames einjähriges Kind. Als die junge Mutter bereits regungslos am Boden lag, stieg der Mann aus und prügelte sie zu Tode. Auch Tage nach dem Angriff kämpften Ärzte um das Leben des Babys. Eine Schreckenstat, die auch das Leben der Hinterbliebenen für immer verändert. In einem emotionalen Brief nahm die kleine Schwester Abschied von der getöteten Frau und jungen Mutter. (mg)