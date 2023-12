Polizei findet Frauenleiche auf Balkon – versteckt in einer Plastiktonne

Von: Maximilian Gang

Drucken Teilen

Schreckensfund in NRW: Die Polizei hat in Düsseldorf eine Frauenleiche gefunden – sie war in einer Plastiktonne versteckt. (Symbolbild) © Herrmann Agenturfotografie/Imago

Die Polizei hat bei der Kontrolle einer Wohnung in Düsseldorf eine Frauenleiche gefunden. Der leblose Körper war in einer Plastiktonne versteckt.

Mehr zum Thema Frauenleiche in Fass auf Balkon versteckt – vom Bewohner fehlt jede Spur

Düsseldorf – Eigentlich sollte es nur eine Routinekontrolle werden, als Einsatzkräfte der Polizei am Dienstag (5. Dezember) zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf (NRW) ausrückten. „Hausfriedensbruch“ lautete das Einsatzstichwort. Doch vor Ort angekommen, machten die Einsatzkräfte eine schreckliche Entdeckung: In einem luftdicht verschlossenen Maischefass, das auf dem Balkon der Wohnung stand, fanden die Polizisten die stark verweste Leiche einer 36-Jährigen. Nun gerät der 58-jährige Bewohner der Wohnung in den Fokus der Ermittler – doch von ihm fehlt jede Spur.

24RHEIN berichtet, was bislang zu dem Fund der Frauenleiche in Düsseldorf bekannt ist.