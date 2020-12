Polizei muss Glühweinparty mit 200 Menschen auflösen - kein Abstand, keine Masken

Die Polizei löste am Samstag eine Glühweinparty mit rund 200 Teilnehmern in Heidelberg auf (Symbolbild).

Trotz strenger Kontaktbeschränkungen

von Julian Baumann schließen

Durch das Coronavirus herrschen in Baden-Württemberg strenge Kontaktbeschränkungen. In Heidelberg musste die Polizei am Wochenende eine Glühweinparty mit 200 Teilnehmern auflösen.