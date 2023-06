Polizei-Großeinsatz gegen rechte Szene: 190 Einsatzkräfte sprengen Musikveranstaltung

Von: Moritz Bletzinger

Musikveranstaltung aufgelöst: Die Polizei in Rheinland-Pfalz ging am Samstagabend gegen ein Treffen der rechten Szene vor. (Symbolbild) © Torsten Silz/dpa/picture alliance

In Rheinland-Pfalz hat die Polizei eine rechte Musikveranstaltung aufgelöst. 190 Beamt:innen waren im Landkreis Altenkirchen im Einsatz.

Frankfurt/Koblenz – „Rechtsextremisten können in Rheinland-Pfalz nicht machen, was sie wollen“, sagt Michael Ebeling (SPD) dem Focus. Der Innenminister von Rheinland-Pfalz lobt den einen Einsatz gegen Rechts: „Wir dulden nicht, dass Verfassungsfeinde ungehindert ihre Strukturen stärken und ihr verabscheuungswürdiges Gedankengut verbreiten. Die Polizei unterbindet solches Treiben konsequent.“

Polizei stoppt rechte Musikveranstaltung in Rheinland-Pfalz: Mehrere Dienststellen im Einsatz

190 Polizisten und Polizistinnen hatten am Samstagabend eine Veranstaltung der rechtsextremistischen Szene im Landkreis Altenkirchen aufgelöst. 80 Teilnehmende waren in einer Grillhütte zusammengekommen. Die Polizei stellte die Identitäten fest und verpasste ihnen Platzverweise, teilte das Polizeipräsidium Koblenz am Sonntag mit.

Zahlreiche andere Dienststellen hatten den Einsatz „aus gefahrenabwehrenden Gründen“ unterstützt. Rheinland-Pfalz zeigt klare Kante gegen Rechts. „Musikveranstaltungen dieser Art dienen der Stärkung und Verfestigung rechtsextremistischer Strukturen sowie der Verbreitung rechten Gedankenguts“, schreibt die Polizei in einer Pressemeldung.

Solche Veranstaltungen könnten die Teilnehmenden weiter radikalisieren, warnt die Pressestelle. „In den Liedtexten rechtsextremistisch beeinflusster Bands können Gewaltbereitschaft, Ausländerhass, Nationalismus und Rassismus zum Ausdruck kommen.“

Ende April konnte die Polizei in Hessen ein rechtes Kampfsport-Treffen verhindern. Die Szene hatte sich in einem Fitnessstudio in Bad Wildungen verabredet. Dort fanden die Einsatzkräfte Rechtsrock-CDs und ein Messer.