Roller getunt, Kennzeichen gefälscht: Polizei zieht Zweiräder aus dem Verkehr

Getunte Roller, mutmaßliche Drogenfahrten und Zweiräder, die längst nicht mehr in Betrieb sein dürften - die Polizei in Nidderau im Main-Kinzig-Kreis hat bei einer Kontrolle einiges zu tun gehabt.

Nidderau - Drei Stunden waren die Beamten in der Konrad-Adenauer-Straße in Nidderau im Main-Kinzig-Kreis* im Einsatz - und hatten dabei reichlich zu tun. „Auf einige Auto- und Rollerfahrer kommt nun Ungemach zu“, schreiben die Polizisten in einer Pressemitteilung. Vor allem auf Motorroller hatten die Polizei-Beamten bei der Verkehrskontrolle* ihr Augenmerk gelegt und zogen dabei einige Sünder aus dem Verkehr.

Besonders bunt hatte es ein 46-Jähriger aus Nidderau getrieben: Er fuhr erstens vermutlich unter Drogen, war auf einer getunten Maschine und noch dazu ohne Führerschein unterwegs. Außerdem hatte er sein Versicherungskennzeichen gefälscht. „Das hatte zwar die in diesem Jahr gültige blaue Farbe, war aber für das Jahr 2012 ausgegeben“, berichtet die Polizei. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA