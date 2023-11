„Gab es so noch nicht“: 150 Aktivisten kleben auf der Straße – Massenblockade der „Letzten Generation“

Von: Moritz Bletzinger

Kein Durchkommen: Die „Letzte Generation“ veranstaltet in Berlin die größte Einzelaktion, die es in der Geschichte der Gruppe wohl bislang gab. © Screenshot/X/Letzte Generation

Groß-Kampftag in Berlin. Die „Letzte Generation“ protestiert auf der Straße des 17. Juni. So viele Aktivisten wie heute dürften sich noch nie zeitgleich festgeklebt haben.

Berlin – Die Polizei Berlin spricht von 600 Teilnehmern, die „Letzte Generation“ von 1400. So oder so: Auf der Straße des 17. Juni in Berlin findet die wohl bislang größte Blockade-Aktion der Gruppe statt. Seit September läuft ein „unbefristeter“ Klimastreik der „Letzten Generation“ in Berlin.

„Letzte Generation“ veranstaltet Massenblockade in Berlin – Polizei muss einschreiten

Am selben Tag demonstriert auch die Klimagruppe „Extinction Rebellion“ und es finden Palästina-Demos statt. Alle Hände voll zu tun also für die Berliner Polizei, die bei der Klima-Blockade offenbar bislang härter einschreiten musste als bislang beim Palästina-Protest. Der startete aber erst um 16 Uhr und dürfte sich noch weiter entwickeln.

Die Klimademonstration war nicht angezeigt. Zwar schreibt die „Letzte Generation“ auf X (Twitter), dass sie am Freitag Kontakt zur zuständigen Berliner Behörde aufgenommen habe, bei der Polizei gab es aber keine Anmeldung. Auf Rückfrage von IPPEN.MEDIA versichert eine Sprecherin, die Versammlung auf der Straße des 17. Juni war nicht angezeigt. Vor Ort wurde die Demo dann wohl anerkannt.

Hunderte Menschen aus Deutschland und den Niederlanden versammelten sich dort, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Die „Letzte Generation“ hatte zuvor mit einem Banner auf der Siegessäule und oranger Farbe auf der Straße mobil gemacht.

Größte Klebe-Aktion bislang: Rund 150 Mitglieder der „Letzten Generation“ kleben sich zeitgleich fest

Und tatsächlich gelang der Mega-Protest: Rund 150 Menschen haben sich zeitgleich auf die Straße geklebt, berichtet die Polizei auf Nachfrage. „Als Einzelaktion gab es das so noch nicht“, sagt eine Polizeisprecherin.

Seit etwa 16 Uhr sind Einsatzkräfte damit beschäftigt, die Protestierenden von der Straße zu lösen, twitterte die Polizei. Zuvor hatten die Beamten versucht, zumindest eine Straßenspur freizuhalten. Aber: „Einige Personen auf der Straße des 17. Juni kamen der Beschränkung, sich auf die nördliche Fahrbahn zu begeben, nicht nach.“ Zwischen Brandenburger Tor und Großer Stern ist alles dicht. (moe)