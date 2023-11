Alarmierender Fund: Polizei stößt auf Waffenlager bei 80-Jährigem

Von: Adriano D'Adamo

Drucken Teilen

Sanitäter entdecken eine Schusswaffe und alarmieren die Polizei (Symbolbild). © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Ein Rettungseinsatz in Hamburg-Harburg nimmt eine unerwartete Wendung. Sanitäter entdecken eine Schusswaffe und alarmieren die Polizei.

Hamburg – Explosive Stoffe, Schusswaffen und eine Unmenge an Munition: In der Wohnung eines Seniors in Hamburg-Harburg stieß die Polizei auf ein Waffenarsenal. Medizinisches Personal entdeckte während eines Einsatzes eine ungesicherte Feuerwaffe auf dem Nachttisch des 80-Jährigen.

Sprengstoff nicht zündfähig: Teilweise Genehmigung

Sie informierten daraufhin die Polizei, wie die Ordnungshüter am Freitag, dem 24. November, erklärten. Spezialkräfte nahmen das Haus in Augenschein und stießen auf diverse geladene Waffen und Sprengstoffe. Allerdings stellte sich nach ersten Analysen heraus, dass die meisten der Sprengstoffe nicht zündfähig waren.

Nachrichten aus Hamburg direkt aufs Handy – ganz einfach via Telegram

Der Senior verfügte zumindest für einen Teil des Waffenbestands über eine Genehmigung, so die Auskunft. Es gab keine Gründe, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung wurde er von den Sanitätern in ein Krankenhaus transportiert. Verschiedene Medien hatten zuvor über den Vorfall berichtet. dpa

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.