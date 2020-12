Zweijähriges Mädchen in Fulda vermisst - Verzweifelte Suche nach dem Kleinkind läuft unter Hochdruck

In Fulda wird ein zweijähriges Mädchen vermisst, die Suche läuft unter Hochdruck. Die Polizei bittet dringend um Hinweise.

+++11.40 Uhr: In Fulda wird seit Montagabend ein kleines Mädchen vermisst. Anders als zunächst von der Polizei berichtet, ist das vermisste Mädchen aus Fulda zwei und nicht drei Jahre alt. Obwohl die Polizei sofort eine weitreichende Suche startete, konnte Timnit bis jetzt nicht gefunden werden.

Einsatzkräfte suchten bis spät in die Nacht das Gebiet rund um das Elternhaus über mehrere Stunden ab und wurden dabei von Feuerwehr und Rettungshundestaffel mit Mantrailern und der DLRG unterstützt

Auch in dem nahegelegenen Gewässer der Fuldaaue suchten die Einsatzkräfte bislang vergeblich. Dabei setzte die Feuerwehr Fulda und das DLRG Boote ein. Die Polizei befragte Anwohner und führte weitreichende Suchmaßnahmen im Umfeld um die Wohnung des Mädchens durch.

Nachdem die Suche in der Nacht auf Montag abgebrochen wurde, läuft seit heute Morgen (01.12.2020) die Suche nach der Zweijährigen weiter mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Frankfurt und Hünfeld. Neben der Wärmebildkamera wird auch mit einer Drohne nach dem Mädchen gesucht, auch die Gewässer der Fuldaaue werden erneut von der DLRG abgesucht.

Vermisst: Kleinkind aus Fulda verschwunden - so wird sie beschrieben

Die vermisste Timnit ist zwei Jahre alt.

Sie istetwa 85 Zentimeter groß.

Sie hat dunkle Haut und schwarze gelockte Haare.

Sie trägt vermutlich einen rosafarbenen Pullover und eine rosafarbene Hose.

Erstmeldung vom Dienstag, 01.12.2020: Fulda - Der Albtraum aller Eltern: Ein dreijähriges Kind hat sich am Montagabend gegen 19.30 Uhr in einem unbeobachteten Moment aus dem Elternhaus geschlichen - seitdem fehlt von ihr jede Spur. Die dreijährige Timnit aus Fulda wurde laut Polizei zuletzt an der Frankfurter Straße im Bereich Westring (siehe Karte) gesehen. Die Suche nach dem Kind wurde in der Nacht vorerst eingestellt, aber am Dienstagmorgen fortgesetzt, wie die Polizei mitteilte. Die verzweifelte Suche nach dem Kleinkind läuft unter Hochdruck.

Umfangreiche Suchmaßnahmen mit einer Hundestaffel, Wärmebildkameras und eine Suche per Schlauchboot in nahe liegenden Gewässern verliefen bisher erfolglos.

Vermisst: Wer hat die Dreijährige aus Fulda gesehen?

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von des Mädchens geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0661 / 105-2031 bei der Polizeistelle Ostehessen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Vermisst in Deutschland

Als vermisst gelten in Deutschland Erwachsene, wenn sie ihr gewohntes Lebensumfeld verlassen haben, nicht auffindbar sind und für sie eventuell eine Gefahr besteht. Vermisste Personen werden im Computer „Informationssystem der Polizei“ (INPOL) eingetragen. Wenn sicher ist, dass die Person in Gefahr ist oder sich nicht selbst helfen kann, werden Suchmaßnahmen, beispielsweise mit Hubschraubern und Suchhunden eingeleitet. Dabei arbeiten oft auch Dienste wie das Deutsche Rote Kreuz oder das Technische Hilfswerk mit.

Vermisst: Bis zu 300 neue Fälle täglich in Deutschland

Täglich gibt es rund 200 bis 300 neue Vermisstenfälle in Deutschland, ebenso viele werden wieder als gelöst eingestuft. So wurde beispielsweise eine Jungendliche die im Kreis Fulda vermisst wurde, aber wohlbehalten wieder aufgefunden werden konnte. Rund 9.200 Menschen gelten in Deutschland am 01.03.2020 als vermisst, so wie kürzlich zwei Jungen im Kreis Kassel, die an einem Bahnhof verschwunden waren, aber wieder aufgetaucht sind. Zehn Wochen galt er als vermisst, dann die traurige Gewissheit. Rund die Hälfte der Fälle löst sich innerhalb einer Woche. Innerhalb eines Monats werden 80 Prozent der Vermissten gefunden. Nur 3 Prozent bleiben länger als ein Jahr vermisst. Das zeigt die Statistik des Bundeskriminalamtes zu Vermissten. Sollte eine Person nicht gefunden werden, läuft die Fahndung 30 Jahre lang weiter. (Theresa Lippe) *hanauer.de und fnp.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.