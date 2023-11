„Hinweise auf Bedrohungslage“: Polizeieinsatz an Schule in Hamburg - Einsatzkräfte und SEK vor Ort

Von: Sebastian Peters, Kai Hartwig

Ein großer Polizeieinsatz läuft an einer Schule in Hamburg. Auch das SEK ist inzwischen vor Ort. Die Polizei nennt Einzelheiten.

Hamburg - An einer Schule im Hamburger Stadtteil Blankenese läuft aktuell ein Polizeieinsatz. „Derzeit liegen Hinweise auf eine Bedrohungslage an der Stadtteilschule Blankenese vor“, twitterte die Hamburger Polizei. Wie IPPEN.MEDIA aus Polizeikreisen erfuhr, soll eine Waffe bei dem Fall eine Rolle spielen. Noch sei unklar, welche Rolle genau, so die Polizei.

Polizeieinsatz an Schule in Hamburg - Einsatzkräfte und SEK vor Ort

Ein Großaufgebot der Polizei sowie das SEK sind vor Ort. Der Einsatz laufe seit 11.00 Uhr, gab die Polizei an. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Laut einem Bericht von Bild.de haben sich „zwei Bewaffnete in einem Klassenraum verbarrikadiert“. Das wurde von der Polizei noch nicht offiziell bestätigt.

Mehr Informationen in Kürze...