Porsche, Daimler & Co: Autobauer arbeiten an völlig neuen Modellen

Die deutschen Automobilhersteller verlassen sich nicht darauf ihre bekannten Modelle ständig zu verbessern, sondern entwickeln immer mal wieder neue Konzepte - so auch Daimler und Porsche.

Stuttgart - Die bekannten deutschen Automobilhersteller haben alle ein Flaggschiff im Sortiment. Bei Daimler ist das sicherlich die Mercedes S-Klasse und bei Porsche der beliebte 911. Daneben arbeiten die Konzerne aus Stuttgart jedoch an neuen Konzepten. Daimler stellte vor einiger Zeit einen Mix aus SUV und Limousine vor. Der sogenannte SUL soll schon in der Mitte des Jahrzehnts auf den Markt kommen. Auch die Porsche AG stellte kürzlich eine ganze Reihe von Konzeptautos vor, die wohl nie in Serie produziert werden. Ein Minivan sorgte besonders für Aufmerksamkeit. Das Fahrzeug sieht nicht wie ein typischer Porsche aus, hat bei einem näheren Blick jedoch äußerliche Gemeinsamkeiten mit dem E-Sportwagen Taycan.

Wie BW24 berichtet, arbeiten Autobauer wie Porsche und Daimler an völlig neuen Modellen.

