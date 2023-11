Winter-Einbruch in Deutschland: Mehr als 20 Zentimeter Schnee möglich - DWD mit eindeutiger Prognose

Von: Ana Wetherall-Grujic

Teilen

Die Wettervorhersage lässt aufhorchen: Der Winter zieht ein. Mehrere deutsche Gebiete dürfen sich auf die ersten Flocken freuen. Doch Experten warnen auch.

München - Über 20 Zentimeter frischer Schnee: Der Winter wird voraussichtlich an diesem Wochenende in Deutschland einziehen. Dies geht aus der Wettervorhersage zu Wettergefahren des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom 7. November 2023 hervor. Auch andere Wetterexperten rechnen mit „erste Flocken“ in mehreren deutschen Gebieten. In den letzten Tagen haben Fachleute bereits unerwartete Wettervorhersagen gemacht.

Winterbeginn in Deutschland: Hier ist Schneefall zu erwarten

Für Samstag, den 11. November, sagt der DWD „anhaltende Niederschläge“ voraus, die bis unter 1000 Meter als Schnee niedergehen sollen. Für Höhen zwischen 1200 und 1500 Metern könnte es mehr als nur ein wenig schneien: Der DWD schließt „markante Neuschneemengen“ von mehr als 20 Zentimeter nicht aus.

Dieses Schneegestöber am Fichtelberg Mitte Oktober könnte könnte an diesem Wochenende mehreren Gebieten in Deutschland bevorstehen. © IMAGO/Bernd März

Auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net teilt diese Ansicht. Er sagt BILD: „Ab 700 Metern sind am Wochenende die ersten Flocken zu erwarten.“ Der Wetterfachmann prognostiziert für das kommende Wochenende Schneefall im Mittelgebirgsraum und in den Alpen. In Österreich hat bereits ein heftiger Wintereinbruch mit rekordverdächtigen Schneemengen am Brenner stattgefunden.

Wo Wetter-Experte Dominik Jung am 11. November Schnee erwartet:

Thüringer Wald

Bayerischer Wald

Harz

Schwarzwald

Alpenraum

Es handelt sich nicht um die ersten eisigen Tage des laufenden Jahres. Bereits Mitte Oktober erlebte die gesamte Region um Kassel einen Wintereinbruch. Der DWD warnte zu diesem Zeitpunkt vor Frost der Gefahrenstufen eins und zwei in dieser Region. Besonders auffällig war der damalige Temperaturabfall von nahezu 20 Grad.

Wetterdienst warnt: Sturmböen in mehreren Regionen

Der DWD prognostiziert nicht nur frischen Schneefall, sondern warnt auch vor Sturmböen in den nächsten Tagen. In den Höhenlagen der Mittelgebirge und der Alpen könnten die Böen am Freitag, den 10. November, Windgeschwindigkeiten von acht bis neun erreichen. Über der Nordsee seien stürmische Böen laut DWD nicht ausgeschlossen. Der DWD rechnet bereits am Sonntag mit einer Sturm-Unterbrechung.

Ab der kommenden Woche soll das Schneetreiben jedoch bereits wieder ein Ende haben. Anstelle von Schnee wird in Deutschland ab Montag anhaltender Regen erwartet. (anwe)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Ana Wetherall-Grujić sorgfältig überprüft.