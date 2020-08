Respektlotsen in Stuttgart soll Jugendliche respektvollen Umgang mit Mensch und Umwelt lehren

In Stuttgart sollen Respektlotsen Jugendliche auf ihr Verhalten ansprechen. (Symbolfoto)

Neues Projekt

von Anna-Lena Schüchtle schließen

In Parks und auf öffentlichen Plätzen treffen sich in Stuttgart vor allem am Wochenende zahlreiche Jugendliche. Das neue Respektlotsenprojekt soll sie zu respektvollem Verhalten und Umgang mit Mensch und Natur animieren.