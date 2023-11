Promi Big Brother 2023 – der TV-Container steht in Köln

Von: Johanna Werning

Promi Big Brother wird auf dem WDR-Gelände in Köln gedreht (Archivbild). © Hans Blossey/Imago

Die Teilnehmer von Promi Big Brother leben in diesem Jahr wieder in echten Containern. Genauer gesagt in 34 Containern – und die stehen in Köln.

Köln – „Back to the roots“ heißt es in diesem Jahr auch bei Promi Big Brother. Denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer leben in diesem Jahr tatsächlich wieder in richtigen Containern. 34 Stück an der Zahl. Ein hoher Metallzaun sperrt den 378 Quadratmeter großen Bereich im Norden von Köln dabei ab.

24RHEIN erklärt, wo genau der TV-Container von Promi Big Brother in diesem Jahr steht.